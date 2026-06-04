Home > देश > LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम

LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम

LPG home delivery charges: इंडियन ऑयल की गाइडलाइन के अनुसार, यदि ग्राहक छोटू सिलेंडर की रीफिल घर पर मंगवाते हैं, तो उन्हें प्रति रीफिल ₹25 अतिरिक्त होम डिलीवरी शुल्क देना होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 4, 2026 2:53:24 PM IST

LPG गैस सिलेंडर डिलीवरी के नियम
LPG गैस सिलेंडर डिलीवरी के नियम


LPG Gas Cylinder Delivery Rules: मीडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर गल्फ देशों के साथ-साथ बाकी देशों में भी देखने को मिल रहा है. इस जंग की वजह से वैश्विक एलपीजी (LPG) बाजार में बवाल मचा हुआ है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई प्रभावित होने के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने जून 2026 की शुरुआत में कमर्शियल और 5 किलोग्राम वाले छोटे गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं.

‘छोटू’ सिलेंडर की बढ़ी कीमत

इंडियन ऑयल (IOCL) के 5 किलोग्राम वाले ‘छोटू’ गैस सिलेंडर की कीमत में 1 जून 2026 से ₹11 की बढ़ोतरी की गई है. नई दरों के अनुसार दिल्ली में इसकी कीमत अब ₹821.50 हो गई है. यह सिलेंडर छोटे परिवारों, छात्रों, किराएदारों और अस्थायी उपयोगकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है.

You Might Be Interested In

होम डिलीवरी पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क

इंडियन ऑयल की गाइडलाइन के अनुसार, यदि ग्राहक छोटू सिलेंडर की रीफिल घर पर मंगवाते हैं, तो उन्हें प्रति रीफिल ₹25 अतिरिक्त होम डिलीवरी शुल्क देना होगा. उपभोक्ता इस सिलेंडर को इंडेन गैस एजेंसियों, इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट्स, चुनिंदा किराना स्टोर्स और सुपरमार्केट से भी खरीद या रीफिल करवा सकते हैं.

बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा कनेक्शन

छोटू सिलेंडर की सबसे बड़ी खासियत इसकी आसान उपलब्धता है. इसे खरीदने के लिए स्थानीय पते के प्रमाण की जरूरत नहीं होती. ग्राहक केवल किसी वैध सरकारी पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन ले सकते हैं. इसके अलावा, यदि कोई उपभोक्ता भविष्य में सिलेंडर वापस करना चाहता है, तो कंपनी की ओर से प्रति सिलेंडर ₹500 का निश्चित रिफंड दिया जाता है. यह रिफंड उपयोग की अवधि से प्रभावित नहीं होता.

कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ महंगा

5 किलो सिलेंडर के साथ-साथ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं. जून 2026 से इसकी कीमत में ₹42 की वृद्धि हुई है. दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर ₹3,113.50 में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत ₹3,071.50 थी. इससे पहले मई में भी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, कीमतें स्थिर

जहां छोटे और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में यह अभी भी ₹913 में उपलब्ध है. पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय बाजार, टैक्स और वैट के आधार पर कीमतों की समीक्षा करती हैं. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय करों के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

4 जून 2026 के प्रमुख एलपीजी रेट्स:

5 किलो छोटू सिलेंडर: ₹821.50
19 किलो कमर्शियल सिलेंडर: ₹3,113.50
14.2 किलो घरेलू सिलेंडर: ₹913.00

Annapurna Bhandar: 28 लाख महिलाओं के खाते में आए 3-3 हजार, आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं? ऐसे करें चेक

Tags: Chhotu gas cylinder rulesgas cylinder delivery feeIndian Oil LPG updateLPG gas cylinder delivery rulesLPG home delivery charges
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम
LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम
LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम
LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! होम डिलीवरी पर लगेगा अब अतिरिक्त चार्ज; यहां समझें सारे नियम