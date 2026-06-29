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LPG उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट! 30 जून तक नहीं किया ये काम तो रुक सकती है सब्सिडी, ब्लॉक हो सकती है बुकिंग

LPG KYC Last Date: इंडेन, एचपी और भारत गैस के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 30 जून 2026 तक e-KYC पूरा करना जरूरी कर दिया गया है. सरकार और तेल कंपनियों ने फर्जी कनेक्शनों तथा सब्सिडी में गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया है. तय समय सीमा तक e-KYC पूरा नहीं होने पर गैस सब्सिडी रुक सकती है और कुछ मामलों में गैस बुकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 29, 2026 5:53:55 PM IST

गैस कनेक्शन धारक तुरंत चेक करें अपना KYC स्टेटस
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LPG KYC Last Date: अगर आपके घर में इंडेन, एचपी गैस, या भारत गैस का एलपीजी कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार की ओर से लागू की गई नई व्यवस्था के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं को e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय दिया गया है और अब इसकी अंतिम तारीख बेहद करीब पहुंच चुकी है. 30 जून 2026 तक e-KYC पूरा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को आने वाले समय में सब्सिडी और अन्य सेवाओं से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लाखों उपभोक्ताओं के लिए यह समय बेहद अहम माना जा रहा है.

क्यों जरूरी हो गया है LPG e-KYC?

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां—IOCL, BPCL और HPCL—एलपीजी वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए e-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य बना रही हैं. इस कदम का मुख्य उद्देश्य ऐसे कनेक्शनों की पहचान करना है जो गलत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं या जिनमें लाभार्थी की जानकारी अपडेट नहीं है. इसके अलावा एक ही व्यक्ति के नाम पर चल रहे कई कनेक्शन और व्यावसायिक उपयोग के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है. सरकार का मानना है कि e-KYC के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचे.

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30 जून है अंतिम तारीख

सभी प्रमुख गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों ने एलपीजी e-KYC के लिए 30 जून 2026 की समय सीमा तय की है. इस तारीख तक जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, उनके खातों में मिलने वाली सरकारी सब्सिडी प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा कुछ मामलों में गैस सिलेंडर बुकिंग की सुविधा भी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. इसी वजह से उपभोक्ताओं को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपनी स्थिति जांचने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है.

कैसे चेक करें आपका e-KYC पूरा हुआ है या नहीं?

कई लोगों को यह याद नहीं होता कि उनका KYC पहले से अपडेट है या नहीं. ऐसे में उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले MyLPG पोर्टल पर जाएं और अपनी गैस कंपनी का चयन करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID की मदद से लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद ‘KYC Status’ सेक्शन में जाकर स्थिति देखी जा सकती है. यदि वहां ‘Completed’ लिखा हुआ दिखाई देता है, तो किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी.

घर बैठे भी पूरी हो सकती है प्रक्रिया

तेल कंपनियों ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए e-KYC के लिए डिजिटल विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं. इंडेन गैस के ग्राहक IndianOil One ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं. वहीं अन्य कंपनियों ने भी अपने आधिकारिक मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सत्यापन की सुविधा दी है. इस प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता अपने चेहरे की पहचान और आवश्यक दस्तावेजों के जरिए घर बैठे e-KYC पूरा कर सकते हैं.

गैस एजेंसी में जाकर भी करवा सकते हैं वेरिफिकेशन

जो उपभोक्ता ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते, वे अपने नजदीकी गैस डीलर या एजेंसी कार्यालय में जाकर भी e-KYC करवा सकते हैं. एजेंसी में बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए अंगूठे का निशान लिया जाता है और कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है. बताया जा रहा है कि अधिकांश मामलों में यह काम दो से पांच मिनट के भीतर पूरा हो सकता है.

e-KYC के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को पहले से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.

  • जरूरी दस्तावेज
  • गैस पासबुक या उपभोक्ता डायरी
  • वैध पहचान पत्र
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • LPG उपभोक्ता संख्या या LPG ID

यदि मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से अपडेट नहीं है, तो पहले उसे अपडेट कराने की जरूरत पड़ सकती है.

सरकार की नजर फर्जी कनेक्शनों पर

पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एलपीजी वितरण प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाना भी है. फर्जी कनेक्शन, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और व्यावसायिक उपयोग के मामलों की पहचान के लिए e-KYC को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है. यदि आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करें. यदि प्रक्रिया अधूरी है तो ऑनलाइन या नजदीकी एजेंसी में जाकर इसे पूरा कर लें. समय सीमा समाप्त होने के बाद होने वाली संभावित असुविधाओं से बचने के लिए यह कदम अभी उठाना बेहतर माना जा रहा है.

Tags: lpg kyc last datelpg subsidy
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