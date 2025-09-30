GST हटते ही गिरे एलपीजी के दाम! महिलाओं को मिली बड़ी राहत, सिर्फ 600 में मिल रहा है गैस सिलेंडर!
LPG Price Drop 2025 : 2025 में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर GST हटा दिया, जिससे कीमतों में ₹200-₹350 की कमी आई. अब गैस सस्ती हुई है, खासकर ग्रामीण और उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए राहतभरी खबर है.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 30, 2025 3:01:25 PM IST

LPG Price Drop 2025 : साल 2025 की शुरुआत में ही आम जनता को एक बड़ी राहत मिली है. सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) पर लगने वाला GST पूरी तरह हटा दिया है. पहले इस पर 5% से 18% तक टैक्स लगता था, जिससे गैस महंगी हो जाती थी. अब टैक्स हटने के बाद सिलेंडर की कीमतों में 200 से 350 रुपये तक की गिरावट देखी गई है. पहले जो सिलेंडर 900 से 1100 रुपये तक मिलता था, अब वो 600 से 800 रुपये के बीच मिलने लगा है.

राज्यवार कीमतों में बदलाव

भारत में हर राज्य में एलपीजी की कीमत अलग-अलग होती है क्योंकि टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग होते हैं.

 उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में अब गैस सिलेंडर की कीमत 650 से 750 रुपये के बीच है.
 दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में ये 700 से 850 रुपये तक मिल रहा है.
 दक्षिण भारत के राज्यों में सिलेंडर की कीमत 680 से 780 रुपये के बीच बनी हुई है.

सरकार ने ये भी साफ किया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी पहले की तरह मिलती रहेगी. सब्सिडी मिलने के बाद कुछ परिवारों को सिलेंडर सिर्फ 300 से 400 रुपये में मिल रहा है.

 गांवों में दिख रहा असर

ग्रामीण इलाकों में पहले लोग महंगी गैस के कारण लकड़ी, उपले या कोयले जैसे ईंधन का इस्तेमाल करते थे. इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता था, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता था. अब जब गैस सस्ती हुई है, तो ग्रामीण परिवार भी आसानी से सिलेंडर खरीद पा रहे हैं. इससे महिलाओं को रसोई में धुएं से राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा.

बुकिंग में तेजी और आगे की योजना

GST खत्म होने के बाद सिलेंडर की बुकिंग में तेजी आई है. जो लोग पहले एक ही सिलेंडर से काम चलाते थे, अब दूसरा सिलेंडर भी बुक करने लगे हैं. सरकार का कहना है कि गैस की डिलीवरी को समय पर और सुचारु बनाने के लिए सप्लाई चेन को और मजबूत किया जाएगा. पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर रहीं, तो आने वाले महीनों में गैस और भी सस्ती हो सकती .

एलपीजी गैस पर टैक्स हटाकर सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. अब हर घर की रसोई में गैस पहुंचना आसान होगा, खासकर गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए. ये कदम लोगों की सेहत, पर्यावरण और जीवनस्तर – तीनों पर अच्छा असर डालेगा.

