Home > देश > LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार

LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार

LPG Minimum waiting period: रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देश के किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीज़ल की कोई कमी नहीं है, और सप्लाई की स्थिति आरामदायक बनी हुई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 9, 2026 7:01:56 PM IST

एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा
एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा


LPG refill rule changed: सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर रिफिल बुक करने के लिए मिनिमम वेटिंग पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. यह कदम जमाखोरी को रोकने और कुकिंग गैस का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने के मकसद से उठाया गया है. सरकारी सूत्रों ने नई एजेंसी पीटीआई को बताया.

You Might Be Interested In

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तब तक स्थिर रहने की उम्मीद है जब तक ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें USD 130 प्रति बैरल के लेवल को पार नहीं कर जातीं, जबकि मौजूदा अनुमान बताते हैं कि क्रूड ऑयल USD 100 प्रति बैरल के आसपास रह सकता है. 

देश में पेट्रोल और डीज़ल की कोई कमी नहीं 

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, “देश के किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीज़ल की कोई कमी नहीं है, और सप्लाई की स्थिति आरामदायक बनी हुई है.” साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने किसी भी रुकावट के खतरे को कम करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से क्रूड ऑयल की सोर्सिंग तेज कर दी है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि देश में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का काफ़ी स्टॉक है और एविएशन फ्यूल की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है. 

You Might Be Interested In

“भारत ATF का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है, इसलिए एविएशन फ्यूल सप्लाई को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि भारत अभी बदलते एनर्जी हालात को मैनेज करने में कई दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है, और कई देश नई दिल्ली से उसके स्टॉक की स्थिति और सप्लाई की तैयारी को समझने के लिए संपर्क कर रहे हैं.

दिल्ली और मुंबई में सिलेंडर की नई कीमतें

दिल्ली में 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 7 मार्च से ₹115 बढ़ा दी गई है. अब दिल्ली में इसकी कीमत ₹1,883 होगी. यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 में हुई कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हुई है. देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब ₹1,835 होगी.

Middle East Tension: ईरान-इजराइल के बीच जारी जंग पर राज्यसभा में क्या बोले एस. जयशंकर?

You Might Be Interested In
Tags: energy crisisLPGLPG refillLPG refill rule changedMiddle East crisis
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026

इस फल को खाने से किडनी से मिलेगा छुटकारा

March 9, 2026

गर्मी में अंडा खाना सही या गलत?

March 9, 2026

घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि...

March 8, 2026

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026
LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार
LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार
LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार
LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार