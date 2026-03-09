LPG refill rule changed: एलपीजी रिफिल का वेटिंग पीरियड बढ़ा; अब इतने दिन तक करना होगा इंतजार

LPG refill rule changed: सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर रिफिल बुक करने के लिए मिनिमम वेटिंग पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. यह कदम जमाखोरी को रोकने और कुकिंग गैस का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने के मकसद से उठाया गया है. सरकारी सूत्रों ने नई एजेंसी पीटीआई को बताया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तब तक स्थिर रहने की उम्मीद है जब तक ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें USD 130 प्रति बैरल के लेवल को पार नहीं कर जातीं, जबकि मौजूदा अनुमान बताते हैं कि क्रूड ऑयल USD 100 प्रति बैरल के आसपास रह सकता है.

देश में पेट्रोल और डीज़ल की कोई कमी नहीं

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, “देश के किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीज़ल की कोई कमी नहीं है, और सप्लाई की स्थिति आरामदायक बनी हुई है.” साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने किसी भी रुकावट के खतरे को कम करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से क्रूड ऑयल की सोर्सिंग तेज कर दी है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि देश में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का काफ़ी स्टॉक है और एविएशन फ्यूल की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है.

“भारत ATF का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है, इसलिए एविएशन फ्यूल सप्लाई को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि भारत अभी बदलते एनर्जी हालात को मैनेज करने में कई दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है, और कई देश नई दिल्ली से उसके स्टॉक की स्थिति और सप्लाई की तैयारी को समझने के लिए संपर्क कर रहे हैं.

दिल्ली और मुंबई में सिलेंडर की नई कीमतें

दिल्ली में 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 7 मार्च से ₹115 बढ़ा दी गई है. अब दिल्ली में इसकी कीमत ₹1,883 होगी. यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 में हुई कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हुई है. देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब ₹1,835 होगी.

Middle East Tension: ईरान-इजराइल के बीच जारी जंग पर राज्यसभा में क्या बोले एस. जयशंकर?