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LPG Crisis: खाली सिलेंडर दें और भरा हुआ लें! दिल्ली-NCR का पहला LPG एटीएम, जानें कैसे देगा बेहतर सुविधा

LPG Crisis: गुड़गांव NCR का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां LPG ATM लगा है, दरअसल ये एक स्मार्ट वेंडिंग मशीन है जो सिर्फ़ दो से तीन मिनट में हल्का गैस सिलेंडर दे सकती है. बता दें कि सोहना के सेक्टर 33 में सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगाई गई,

By: Heena Khan | Published: March 18, 2026 10:09:01 AM IST

LPG Vending machine in delhi ncr
LPG Vending machine in delhi ncr


LPG Crisis: गुड़गांव NCR का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां LPG ATM लगा है, दरअसल ये एक स्मार्ट वेंडिंग मशीन है जो सिर्फ़ दो से तीन मिनट में हल्का गैस सिलेंडर दे सकती है. बता दें कि सोहना के सेक्टर 33 में सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगाई गई, भारतगैस इंस्टा LPG मशीन एक रिहायशी टाउनशिप में ऑटोमेटेड, बिना किसी संपर्क के गैस देने की सुविधा लाती है; यह ऐसे समय में हो रहा है जब गैस की सप्लाई कम है और ग्राहक गैस भरवाने के तेज़ तरीकों की तलाश में हैं.

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आम सिलेंडर से भी बेहतर 

अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यह मशीन कंपोजिट LPG सिलेंडर देती है, जो आम सिलेंडरों के मुकाबले हल्के, ज़्यादा साफ़ और इस्तेमाल में आसान होते हैं. आम लोहे के सिलेंडरों के उलट, जिनका कुल वज़न 14kg गैस के साथ लगभग 31kg होता है, फाइबर से बने कंपोजिट सिलेंडर का वज़न उतनी ही गैस के साथ लगभग 15kg होता है. इसकी पारदर्शी बॉडी की वजह से यूज़र आसानी से गैस का लेवल भी देख सकते हैं.

गैस भरवाने का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है. जिस ग्राहक के पास भारतगैस कंपोजिट सिलेंडर का रजिस्टर्ड कनेक्शन है, वह अपना मोबाइल नंबर डालता है, OTP से उसे वेरिफ़ाई करता है, खाली सिलेंडर पर बने बारकोड या QR कोड को स्कैन करता है, और UPI या डेबिट कार्ड से डिजिटल तरीके से पेमेंट पूरी करता है.

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कैसे काम करती है ये मशीन 

डिजिटल तरीके से पात्रता की जांच होने के बाद, मशीन भरा हुआ सिलेंडर बाहर निकाल देती है और खाली सिलेंडर को अपने अंदर रख लेती है. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि 6 मार्च को लगाई गई इस ATM मशीन में एक बार में 10 सिलेंडर रखे जा सकते हैं. जब सिलेंडरों की संख्या घटकर दो रह जाती है, तो पास की गैस एजेंसी को अलर्ट मिल जाता है और वो इसे फिर से भर देते हैं. हालाँकि, अब तक सिर्फ़ चार सिलेंडर ही दिए गए हैं, इसकी मुख्य वजह यह है कि अभी बहुत कम लोगों को इस सुविधा के बारे में पता है. एक अधिकारी ने बताया कि कंपोजिट सिलेंडर “ले जाने में आसान, इस्तेमाल में ज़्यादा सुरक्षित और दिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इन पर धूल नहीं जमती और इनमें जंग भी नहीं लगती”.

खाली सिलेंडर के बदले भरा सिलेंडर 

ग्राहक इस मशीन पर अपना आम सिलेंडर देकर उसके बदले कंपोजिट सिलेंडर भी ले सकते हैं. वहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब उन्हें गैस की डिलीवरी के तय समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता. सेंट्रल पार्क में रहने वाले राजीव कुमार ने बताया कि इस मशीन की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है. उन्होंने कहा, “पहले हमें गैस भरवाने के लिए पहले से ही योजना बनानी पड़ती थी और डिलीवरी का इंतज़ार करना पड़ता था. अब, हम किसी भी समय, कुछ ही मिनटों में सिलेंडर ले सकते हैं. 24×7 की सुविधा और आसान डिजिटल प्रोसेस, नौकरी-पेशा परिवारों के लिए खास तौर पर बहुत फ़ायदेमंद है.”

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