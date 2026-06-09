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IRCTC Railway Update: चलती ट्रेन में फिर बनेगा खाना! LPG संकट के बीच IRCTC का बड़ा फैसला

IRCTC Railway Update: पश्चिम एशिया तनाव से LPG सप्लाई प्रभावित होने पर IRCTC ने रेलवे कैटरिंग में बड़ा बदलाव किया है. अब LHB पैंट्री कारों और किचनों में इंडक्शन कुकिंग बढ़ाई जा रही है ताकि गैस पर निर्भरता कम हो सके.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 9, 2026 2:49:53 PM IST

IRCTC Railway Update: चलती ट्रेन में फिर बनेगा खाना! LPG संकट के बीच IRCTC का बड़ा फैसला


IRCTC Railway Update: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर पड़ा है. सप्लाई में कमी के चलते रेलवे कैटरिंग व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और कई जगहों पर गैस की किल्लत महसूस की जा रही है.

इसी हालात को देखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने ट्रेनों में खाना बनाने के प्रोसेस को एक बार फिर से बदलने का सोचा जा रहा है. पहले जहां चलती ट्रेनों में खाना पकाने का सिस्टम धीरे-धीरे बंद कर दिया गया था, वहीं अब इसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन तकनीक के जरिए दोबारा शुरू किया जा रहा है.

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 LHB पैंट्री कारों में अपनाई गई नई तकनीक

ET की एक रिपोर्ट के अनुसार IRCTC ने LHB पैंट्री कारों में बिजली से खाना पकाने की व्यवस्था लागू की है. इसके तहत अब इंडक्शन स्टोव का उपयोग किया जा रहा है, जिससे गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके.

देश की लगभग 1,400 ट्रेनों में रोजाना करीब 17 लाख यात्रियों को कैटरिंग सेवाएं दी जाती हैं. इस विशाल नेटवर्क को सुचारु रूप से चलाने के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों और किचन यूनिट्स में भी इंडक्शन आधारित कुकिंग सिस्टम लगाए गए हैं. राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें LHB कोच से संचालित होती हैं, जहां ये बदलाव तेजी से लागू किया जा रहा है.

 रोजाना हजारों सिलेंडरों की जरूरत  

IRCTC के अनुसार, देशभर में क्लस्टर किचन, बेस किचन और अन्य कैटरिंग इकाइयों में हर दिन लगभग 1,000 कमर्शियल LPG सिलेंडरों की जरूरत होती है. इस भारी मांग को देखते हुए अब बिजली आधारित विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

कंपनी ने स्टेशनों पर मौजूद फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम और जन आहार आउटलेट्स को भी इंडक्शन कुकर और माइक्रोवेव के उपयोग की सलाह दी है. इस बदलाव के बाद रेलवे कैटरिंग का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा अब बिजली से तैयार किया जा रहा है.

 IRCTC की कैटरिंग व्यवस्था  

IRCTC वर्तमान में करीब 1,400 ट्रेनों का कैटरिंग संचालन संभालती है. कंपनी सालाना लगभग 58 करोड़ यात्रियों को भोजन सेवाएं प्रदान करती है, जबकि रोजाना ये आंकड़ा करीब 17 लाख यात्रियों तक पहुंचता है. इस बड़े नेटवर्क के संचालन के लिए रोजाना लगभग 1,000 LPG सिलेंडरों की खपत होती है, जो मौजूदा संकट के कारण एक बड़ी चुनौती बन गई है.

IRCTC के अधिकारियों के अनुसार, कीमतों में बदलाव का निर्णय रेलवे मंत्रालय के लेवल पर लिया जाता है. वहीं मौजूदा संकट ने रेलवे कैटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को भी उजागर किया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लंबी दूरी की 341 ट्रेनों में अब भी पैंट्री सेवा उपलब्ध नहीं है, जो आने वाले समय में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है.

Tags: Indian Railway NewsIRCTC Railway UpdateIRCTC update
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