Gas Cylinder Booking Rules: अब ऐसे नहीं बुक होगा गैस सिलिंडर! 1 मई से बदल सकती है पूरी प्रक्रिया; जानें नए नियम

Gas Cylinder Booking Rules: 1 मई से LPG गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव होने की संभावना है. इन बदलावों से यह प्रभावित हो सकता है कि उपभोक्ता अपने सिलेंडर कैसे और कब बुक करते हैं. नए नियमों में बुकिंग के बीच का समय बढ़ना, OTP-आधारित डिलीवरी का अनिवार्य होना, eKYC की सख्त जरूरतें और LPG की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी शामिल हो सकती है.

बुकिंग के बीच का समय

‘बिजनेस टुडे’ के अनुसार, सरकार ने LPG सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव किया है. शहरी इलाकों में, दो बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. ग्रामीण इलाकों में, यह अंतर 45 दिन तक हो सकता है. इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को देरी से बचने के लिए रिफिल की योजना ज़्यादा सावधानी से बनानी होगी.

आधार eKYC किसे और कब करना है?

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि eKYC की जरूरत सिर्फ उन LPG उपभोक्ताओं पर लागू होती है जिन्होंने अब तक इसे पूरा नहीं किया है. जो गैर-PMUY ग्राहक इसे पहले ही कर चुके हैं, उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है. PMUY ग्राहकों के लिए, प्रमाणीकरण हर वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार जरूरी है, और वह भी सात रिफिल के बाद लक्षित DBT सब्सिडी पाने के लिए—यानी, आठवीं रिफिल से आगे.

LPG सिलेंडर कैसे बुक करें?

बदलावों के बावजूद, LPG सिलेंडर बुक करना अब भी आसान है. उपभोक्ता WhatsApp, SMS, मिस्ड कॉल, IVRS या आधिकारिक मोबाइल ऐप और वेबसाइट जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी भी दिक्कत से बचने के लिए बुकिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही की जानी चाहिए. सुरक्षित और सही बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक माध्यमों का पालन करना ज़रूरी है.