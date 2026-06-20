LPG उपभोक्ताओं को मिली बड़ी सौगात, घर बैठे जान सकेंगे सिलेंडर का ताजा हाल; जानिए आसान तरीका

LPG Consumers: LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा आई है. अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाए बिना घर बैठे ही सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और ताजा स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. अधिकांश LPG कंपनियां (इंडेन, भारत गैस और HP गैस) अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, WhatsApp और IVRS सेवाओं के जरिए यह सुविधा दे रही हैं.

ईरान और इजरायल युद्ध की वजह से हुई गैस की कमी के कारण गैस सिलेंडर की सप्लाई मिलने में आज भी लोगों दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हो रही या डिलीवरी में देरी हो रही है. गैस सिलेंडर बुक करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि, आखिर सिलेंडर कब तक घर पहुंचेगा. अच्छी बात यह है कि गैस सिलेंडर को ट्रैक करने के लिए आपको कहीं जानें की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं.

कैसे जानें सिलेंडर का ताजा अपडेट?

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉगिन करें.

Indane Gas (इंडेन)

Bharatgas (भारत गैस)



HP Gas (एचपी गैस)

“Track Booking”, “Order History” या “Booking Status” विकल्प चुनें.

Track Booking”, “Order History” या “Booking Status” विकल्प चुनें का अर्थ है कि LPG कंपनी की वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको वह सेक्शन खोलना होगा जहां सिलेंडर बुकिंग की जानकारी दिखाई जाती है.

Track Booking – आपकी वर्तमान बुकिंग किस स्थिति में है (बुक्ड, डिस्पैच, डिलीवरी आदि).

– आपकी वर्तमान बुकिंग किस स्थिति में है (बुक्ड, डिस्पैच, डिलीवरी आदि). Order History – पहले की सभी गैस बुकिंग और डिलीवरी का रिकॉर्ड

– पहले की सभी गैस बुकिंग और डिलीवरी का रिकॉर्ड Booking Status – हाल ही में की गई बुकिंग का ताजा अपडेट.

इन विकल्पों पर क्लिक करते ही आपको बुकिंग नंबर, बुकिंग की तारीख, डिलीवरी की संभावित तारीख और सिलेंडर की वर्तमान स्थिति दिखाई दे जाएगी.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, LPG ID या बुकिंग नंबर दर्ज करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर: वह मोबाइल नंबर जो आपके LPG कनेक्शन से जुड़ा हुआ है.

LPG ID / Consumer Number: गैस कनेक्शन का यूनिक उपभोक्ता नंबर.

बुकिंग नंबर: सिलेंडर बुक करते समय प्राप्त बुकिंग/रिफिल नंबर

जानकारी दर्ज करने के बाद “Submit”, “Search” या “Track” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी गैस बुकिंग की स्थिति, डिलीवरी अपडेट और अन्य संबंधित जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.

अन्य सुविधाएं

WhatsApp और SMS के जरिए भी बुकिंग व ट्रैकिंग की सुविधा

कई कंपनियां OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम का उपयोग कर रही हैं, जिससे उपभोक्ता डिलीवरी की पुष्टि कर सकते हैं.