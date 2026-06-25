Home > देश > छत्तीसगढ़ से गाजीपुर पहुंचा आशिक, प्रेमिका के शादी से इंकार के बाद चढ़ा मोबाईल टावर पर, पुलिस ने भेजा जेल

छत्तीसगढ़ से गाजीपुर पहुंचा आशिक, प्रेमिका के शादी से इंकार के बाद चढ़ा मोबाईल टावर पर, पुलिस ने भेजा जेल

Ghazipur News: शादियाबाद थाना के एक गांव में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया, जब छत्तीसगढ़ से आया एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ गया. और शादी न होने पर टावर से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 25, 2026 5:40:13 PM IST

प्रेमिका से मिलने छत्तीसगढ से गाजीपुर पहुंच गया प्रेमी, मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा
प्रेमिका से मिलने छत्तीसगढ से गाजीपुर पहुंच गया प्रेमी, मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा


Ghazipur News: शादियाबाद थाना के एक गांव में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया, जब छत्तीसगढ़ से आया एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ गया. और शादी न होने पर टावर से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा.
इस सारे ड्रामें के बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. टावर पर चढ़े युवक ने ऊपर से एक चिट्ठी लिखकर नीचे फेंकी, जिसमें उसने लिखा कि उसकी प्रेमिका इसी गांव में रहती है और जब तक वह नहीं आएगी, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक की प्रेमिका का पता लगाकर उससे बात कराई. इसके बाद युवक टावर से नीचे उतरने को राजी हुआ.

युवती ने किया शादी से इंकार

पुलिस युवक के कहने पर प्रेमिका को लेकर आती है. युवती युवक के साथ शादी से इमकार कर देती है. इसके बाद पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पर युवक की पहचान संजीत साव, निवासी वार्ड संख्या तीन, थाना वीरगांव, जमपद रायपुर(छत्तीसगढ़) के रुप में हुई. युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

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मोबाइल टावर पर चढ़ने (विशेषकर बिना अनुमति या अशांति फैलाने के उद्देश्य से) पर स्थिति की गंभीरता के अनुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.

मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराएँ लागू होती हैं

धारा 447 (आपराधिक अतिचार – Criminal Trespass): यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी की निजी संपत्ति (जैसे मोबाइल टावर) में प्रवेश करता है.

  • धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकना): यदि टावर पर चढ़ने से मरम्मत या सुरक्षा कर्मियों को अपना काम करने में बाधा उत्पन्न होती है.
  • धारा 186 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों में बाधा): यदि पुलिस या प्रशासन के लोगों को अपना काम करने से रोका जाता है.
  • धारा 506 (आपराधिक धमकी): यदि व्यक्ति टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने या नुकसान पहुँचाने की धमकी देकर दबाव बनाता है.
  • धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान): यदि व्यक्ति उकसावे वाली हरकतें करता है.

Tags: Criminal TrespassGhazipur News
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