छत्तीसगढ़ से गाजीपुर पहुंचा आशिक, प्रेमिका के शादी से इंकार के बाद चढ़ा मोबाईल टावर पर, पुलिस ने भेजा जेल

Ghazipur News: शादियाबाद थाना के एक गांव में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया, जब छत्तीसगढ़ से आया एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ गया. और शादी न होने पर टावर से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा.

इस सारे ड्रामें के बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. टावर पर चढ़े युवक ने ऊपर से एक चिट्ठी लिखकर नीचे फेंकी, जिसमें उसने लिखा कि उसकी प्रेमिका इसी गांव में रहती है और जब तक वह नहीं आएगी, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक की प्रेमिका का पता लगाकर उससे बात कराई. इसके बाद युवक टावर से नीचे उतरने को राजी हुआ.

युवती ने किया शादी से इंकार

पुलिस युवक के कहने पर प्रेमिका को लेकर आती है. युवती युवक के साथ शादी से इमकार कर देती है. इसके बाद पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पर युवक की पहचान संजीत साव, निवासी वार्ड संख्या तीन, थाना वीरगांव, जमपद रायपुर(छत्तीसगढ़) के रुप में हुई. युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

मोबाइल टावर पर चढ़ने (विशेषकर बिना अनुमति या अशांति फैलाने के उद्देश्य से) पर स्थिति की गंभीरता के अनुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.