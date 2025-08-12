अफरोज बना समीर आर्य! हिंदू बेटी का रेप कर लीं गंदी-गंदी तस्वीरें, निकाह कर कराना चाहता था धर्म परिवर्तन, UP का गला घोंट रहा लव जिहाद

Love Jihad: झांसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे से लव जिहाद का दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ पीड़ित छात्रा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मऊरानीपुर थाने में एक मुस्लिम युवक अफरोज पर कई बड़े आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया है कि, कदंबली निवासी अफरोज ने छात्रा से अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू युवक समीर आर्य बताया और उसे प्रेम जाल में फंसाया।

हिंदू बन फंसाया प्रेम जाल में

इस दौरान उसने फोटो और बातचीत के ज़रिए बीटीसी छात्रा के सामने खुद को हिंदू साबित किया। बताया जा रहा है कि, पीड़िता मऊरानीपुर की रहने वाली है। खास बात ये है कि बीटीसी की छात्रा है। वहीँ ये आरोप है कि अफ़रोज़ ने छात्रा को प्रेम जाल में फँसाया और उसके साथ प्यार का रिश्ता बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। वहीँ छात्रा की माँ का कहना है कि जब मेरी बेटी को युवक की असली पहचान पता चली, तो उसने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया।

अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी

यहीं से आरोपी द्वारा धमकी और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आरोप है कि अफरोज ने पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी तक दे डाली। इसके साथ ही, अफरोज पीड़िता पर जबरन शादी का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने यहां तक कहा कि अगर उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, तो वह आत्महत्या कर लेगा और उसके पूरे परिवार को फंसा देगा। फिर वह घर के बाहर जहर खाने का नाटक करने लगा।

जहर खाने का किया नाटक

मामला तब बिगड़ गया जब सोमवार को आरोपी पीड़िता के घर पहुँचा। वहां जाकर उसने घर के बाहर ज़हर खाने जैसा नाटक किया। उसने पीड़िता के परिवार के सामने ज़हर जैसा दिखने वाला एक पैकेट फाड़कर अपने मुँह में डाल लिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीड़िता के परिवार वाले तुरंत आरोपी को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आरोपी ने असल में ज़हर नहीं खाया था, बल्कि यह सिर्फ़ एक नाटक था, ताकि परिवार पर दबाव बनाया जा सके। जिसके बात परिवार ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया और जांच करने की गुहार लगाई।