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Longest Independence Day Speech: स्वतंत्रता दिवस के इतिहास का सबसे बड़ा भाषण…आखिर किस प्रधानमंत्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड?

Longest Independence Day Speech: इतिहास से लेकर वर्तमान तक, कई प्रधानमंत्रियों ने अपने भाषणों के जरिए जनता का दिल जीता है, जिनमें से कुछ भाषण अपनी खास बातों और लंबी अवधि के लिए खासे चर्चित रहे हैं. अब तक के इतिहास में सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है और इससे जुड़े अन्य दिलचस्प रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 10:05:00 AM IST

Longest Independence Day Speech: Longest Independence Day Speech: स्वतंत्रता दिवस के इतिहास का सबसे बड़ा भाषण...आखिर किस प्रधानमंत्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड?
Longest Independence Day Speech: Longest Independence Day Speech: स्वतंत्रता दिवस के इतिहास का सबसे बड़ा भाषण...आखिर किस प्रधानमंत्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड?


Longest Independence Day Speech: इस साल भारत अपनी आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम और ऐतिहासिक तरीके से मना रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया. इस भव्य राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत प्रधानमंत्री के लाल किले पर आगमन, तिरंगे झंडे के फहराने और स्वदेशी 105 एमएम लाइट फील्ड गनों द्वारा दी गई पारंपरिक 21 तोपों की सलामी के साथ हुई. इस बार के जश्न का मुख्य आकर्षण हमारे देश के महान राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर पहली बार इसका सामूहिक गान रहा, जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों और ‘माई भारत’ (My Bharat) के स्वयंसेवकों ने मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ गाया.

इसके अलावा, भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों ने आसमान से फूलों की वर्षा कर इस समारोह की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए. इस साल के पूरे आयोजन का मुख्य केंद्र-बिंदु ‘युवा शक्ति’ और वर्ष 2047 तक भारत को एक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प पर आधारित रहा. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की अब तक की विकास यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों का शानदार खाका खींचा.

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ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 13वें भाषण के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रधानमंत्री के तौर पर साल 2014 से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं.

नेहरू जी ने साल 1947 से 1963 के बीच लगातार 17 स्वतंत्रता दिवस भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी सबसे लंबा सिलसिला है. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक खास जगह बनाई है. लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री का यह संबोधन देशवासियों में नया जोश भरने वाला रहा.

भाषणों का दिलचस्प इतिहास और रिकॉर्ड

स्वतंत्रता दिवस के भाषणों के सफर में समय-समय पर कई दिलचस्प रिकॉर्ड जुड़े रहे हैं. अगर भाषणों की लंबाई की बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे भाषण देने के मामले में नए आयाम रचे हैं, जिसमें 15 अगस्त 2025 को उनका एक लंबा भाषण लगभग 103 मिनट तक का भी रहा है. इससे पहले के वर्षों में भी उनके भाषणों की अवधि काफी चर्चा में रही है.

अगर इतिहास पर नजर डालें, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1947 में पंडित नेहरू का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण करीब 72 मिनट का था, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने 1997 में लगभग 71 मिनट लंबा भाषण दिया था. इसके विपरीत, सबसे छोटे भाषणों में साल 1954 में पंडित नेहरू और 1966 में इंदिरा गांधी के भाषण शामिल हैं जो महज 14 मिनट के थे. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कई बार बेहद संक्षिप्त और सटीक भाषण दिए थे.

ये भी पढ़ें:- तक्षशिला से लेकर ननकाना साहिब तक: बंटवारे के उस पार छूट गईं भारत की वे 6 अनमोल धरोहरें, जो आज भी बढ़ाती हैं हमारा गौरव!

Tags: 80th independence dayIndependence Day 2026
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