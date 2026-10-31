Loktantra Bachao Arajakta Hatao: सीएम धामी पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में हुए शामिल

Loktantra Bachao Arajakta Hatao: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम के अंतर्गत पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग पदयात्रा में शामिल हुए.

श्रीनगर की सड़कों पर बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र की मजबूती, सुशासन और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई.