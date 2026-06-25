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चेतन के साथ घंटों बातें, केतन संग शादी की तैयारी…सिया की कहानी में कौन सा रिश्ता था असली? जानें क्या था प्लान

Lohgarh Fort Case: पुणे के चर्चित लोहगढ़ किला केस में मृतक केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल जांच के केंद्र में है. पुलिस जांच में सिया और चेतन के बीच 2004 कॉल और 238 घंटे की बातचीत सामने आई है. वहीं केतन के परिवार ने आरोप लगाया है कि मौत से पहले भी एक बार उसे किले पर धक्का देने की कोशिश हुई थी. पुलिस तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि केतन की मौत हादसा थी या साजिश.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 25, 2026 11:41:09 AM IST

सिया के दिल में आखिर कौन था
सिया के दिल में आखिर कौन था


Lohgarh Fort Case: पुणे के चर्चित लोहगढ़ किला केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं. इस मामले में अब सबसे ज्यादा चर्चा सिया गोयल के नाम की हो रही है. एक तरफ कुछ महीनों बाद उसकी शादी कारोबारी परिवार से जुड़े केतन अग्रवाल से होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ चेतन नाम के युवक के साथ उसके कथित रिश्तों की जांच पुलिस कर रही है. इसी वजह से यह मामला केवल एक संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और कथित दोहरी जिंदगी के सवालों से भी जुड़ गया है.

कारोबारी परिवार की बेटी, सम्मानित सामाजिक छवि

पुणे के गंगाधाम इलाके की न्यू एरा सोसायटी में रहने वाली सिया गोयल एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती है. उसके पिता प्रवीण गोयल ड्राय फ्रूट और मसालों के व्यवसाय से जुड़े हैं. परिवार की सामाजिक छवि भी अच्छी मानी जाती है. जांच में सामने आया है कि पिछले वर्ष दिवाली के दौरान आयोजित एक पार्टी में सिया और केतन अग्रवाल की मुलाकात हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और परिवारों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

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सगाई तय हुई, शादी की तारीख भी फाइनल

दोनों परिवारों की पहली औपचारिक मुलाकात 11 फरवरी को हुई. इसके बाद 19 फरवरी को रोका समारोह संपन्न हुआ और 25 नवंबर को शादी की तारीख तय कर दी गई. शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और दोनों परिवार भविष्य के सपने देख रहे थे. केतन के परिजनों का कहना है कि सिया केवल होने वाली बहू नहीं थी, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुकी थी. वह कई बार उनके घर आई, त्योहारों और पूजा-पाठ में शामिल हुई और परिवार के साथ घुल-मिलकर रहती थी.

2004 कॉल और 238 घंटे की बातचीत ने बढ़ाई जांच की दिशा

इसी बीच पुलिस जांच में एक और अहम पहलू सामने आया. पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के अनुसार पिछले छह महीनों में सिया और चेतन के बीच 2,004 कॉल हुईं. दोनों ने कुल मिलाकर करीब 238 घंटे बातचीत की. कई कॉल दो से तीन घंटे तक लगातार चलीं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बातचीतों का स्वरूप क्या था और क्या इनका किसी संभावित साजिश से कोई संबंध था. यही वजह है कि कॉल रिकॉर्ड जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं.

परिवार का दावा- पहले भी हुई थी जान लेने की कोशिश

केतन के परिवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 14 जून को भी सिया, केतन को लोहगढ़ किले लेकर गई थी. परिजनों के मुताबिक किले के एक हिस्से में खड़े होने के दौरान केतन को पीछे से धक्का लगा था और वह नीचे की ओर खिसक गया था. हालांकि झाड़ियों में हाथ फंस जाने के कारण उसकी जान बच गई. परिवार का आरोप है कि उस समय सिया ने ‘सांप आया, सांप आया’ कहकर स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की थी. हालांकि इस दावे की जांच अभी जारी है.

जन्मदिन के बहाने किले की यात्रा और फिर मौत

परिजनों के अनुसार 19 जून को सिया का जन्मदिन था. इसी को लेकर उसने 18 जून को केतन को लोहगढ़ किला चलने के लिए कहा. सुबह करीब साढ़े आठ बजे दोनों वहां पहुंचे. परिवार को लगा कि होने वाले पति-पत्नी सामान्य रूप से घूमने जा रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद करीब 10:45 बजे सूचना मिली कि केतन घाटी में गिर गया है. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

हादसा या साजिश? परिवार लगातार उठा रहा सवाल

केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि शुरुआत से ही उन्हें यह घटना सामान्य दुर्घटना नहीं लगी. उनका आरोप है कि घटनास्थल की परिस्थितियां और बाद में सामने आए तथ्य कई सवाल खड़े करते हैं. परिवार का यह भी दावा है कि घटना के बाद सिया के व्यवहार ने भी उन्हें सोचने पर मजबूर किया. वहीं केतन की मां कहती हैं कि उन्होंने सिया को बहू मान लिया था और कभी इस तरह की आशंका नहीं की थी

पुलिस जोड़ रही है हर कड़ी

फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य और घटनास्थल के पुनर्निर्माण के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि यह महज हादसा था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि यदि सिया की जिंदगी में चेतन महत्वपूर्ण था, तो फिर उसने केतन से शादी के लिए हामी क्यों भरी? क्या यह पारिवारिक दबाव था, कोई और वजह थी या कहानी में अभी कई परतें बाकी हैं? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा.

Tags: lohgarh fort case
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