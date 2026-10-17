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LK Advani Health Update: एलके आडवाणी को क्यों कराया गया अस्प्ताल में भर्ती और कैसी है तबीयत, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

LK Advani Health Update: BJP के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को छाती में संक्रमण के चलते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर है.

By: JP Yadav | Published: October 17, 2026 7:07:06 AM IST

LK Advani Health Update: एलके आडवाणी को क्यों कराया गया अस्प्ताल में भर्ती और कैसी है तबीयत, जानें ताजा हेल्थ अपडेट
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LK Advani Health Update: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को छाती में संक्रमण (चेस्ट इन्फेक्शन) के कारण शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2026) की शाम को नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. 98 वर्षीय एलके आडवाणी को शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया और उनका इलाज पल्मोनरी (फेफड़ों से संबंधित) विभाग में चल रहा है.

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को छाती में संक्रमण की शिकायत के बाद शुक्रवार देर शाम अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है. मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, 98 वर्षीय आडवाणी को शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया. उन्हें पल्मोनरी विभाग में भर्ती किया गया है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है. वहीं, अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ नेता का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.

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इससे पहले 98 वर्षीय एलके आडवाणी को इसी साल मई में उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब वो कुछ दिन अस्पताल में रहे थे, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. करीब 5 महीने बाद दिक्कत  अधिक होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

शानदार रहा है राजनीतिक करियर

BJP के इस दिग्गज नेता ने तीन कार्यकालों (1986-1990, 1993-1998 और 2004-2005) तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम किया. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में उन्होंने 1998 से 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री और 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई.

 आडवाणी की पिछली स्वास्थ्य समस्याएं

दिसंबर 2024 में  पूर्व उप प्रधानमंत्री को इलाज और जांच के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया था. वे न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में थे. उस समय अस्पताल ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है. पिछली रिपोर्ट के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 को अस्पताल ने बताया कि एलके आडवाणी की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और अगले एक-दो दिनों में उन्हें ICU से बाहर शिफ्ट किए जाने की संभावना है.

Tags: home-hero-pos-1Lal Krishna Advani
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