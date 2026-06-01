कभी घरेलू सहायिका बनकर करती थीं गुजारा, अब सुवेंदु सरकार में बनी मंत्री, कलिता माझी की कहानी सुन छलक जाएंगे आंसू

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद हुए सबकी नजर उनके पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर ही है. सुवेंदु सरकार में एक ऐसा नाम शामिल हुआ है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है. हम बात कर रहे हैं कलिता माझी की.

पूर्व बर्धमान जिले की आउसग्राम विधानसभा सीट से विधायक बनीं कलिता की कहानी संघर्ष, मेहनत और राजनीतिक उभार की मिसाल बन गई है. 32 वर्षीय कलिता माझी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है. इससे पहले वो आम भाजपा कार्यकर्ता थीं और आजीविका के लिए घरों में घरेलू सहायिका का काम करती थीं.

संघर्ष से भरी है कहानी

कभी आजीविका के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाने और साफ-सफाई का काम करने वाली कलिता माझी की किस्मत बदल चुकी है. अब वो राज्य सरकार में मंत्री पद तक पहुंच गई हैं, लेकिन उनका शुरूआती जीवन संघर्षों से भरा रहा है. जानकारी के अनुसार घरेलू सहायिका के रूप में काम करते हुए उन्हें हर महीने मात्र 2500 रुपये मिलते थे. परिवार की गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी.

घरेलू सहायिका का काम करने के साथ-साथ कलिता भाजपा की कार्यकर्ता भी थीं. उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अपने काम से करीब डेढ़ महीने की छुट्टी ली थी. चुनाव के दौरान वह घर-घर जाकर लोगों से मिलीं और अपने लिए व पार्टी के लिए समर्थन मांगा. उनका लोगों से सीधा जुड़ाव और सरल व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया.

बूथ कार्यकर्ता से मंत्री तक का सफर

कलिता माझी लगभग पिछले दस वर्षों से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने बूथ स्तर की कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में कदम रखा था. भाजपा ने उनकी मेहनत पार्टी के लिए समर्पण को देखते हुए उन्हें 2021 विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्हें करीब 41 प्रतिशत वोट मिले थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उनको 2026 के चुनाव में दोबारा टिकट दिया. इस बार उन्होंने औसग्राम सीट से 12,535 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने का सपना पूरा किया.