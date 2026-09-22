Home > देश > Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!

Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!

Lover Killed Married Girlfriend: पटियाला के पातड़ां में रणदीप कौर की हत्या का मामला सामने आया है. प्रेमी अजय कुमार पर हत्या कर शव भाखड़ा कैनाल में फेंकने का आरोप है. 12 दिन बाद शव से जुड़े सुरागों से मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

By: Kajal Jain | Published: September 22, 2026 10:31:42 AM IST

पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब... 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!
पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब... 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!


Lover Killed Married Girlfriend: पटियाला के पातड़ां से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक आशिक ने अपनी ही प्रेमिका की जान ले ली और लाश को पानी में बहा दिया. 23 साल की रणदीप कौर शादीशुदा थीं लेकिन पति को छोड़े बिना 2023 से अजय कुमार के साथ लिव-इन में रह रही थी, जो पहले से दो बच्चियों का पिता है और कुल्चे बेचकर अपना जीवनयापन करता है. दोनों एक साथ तो रहने लगे लेकिन कुछ वक्त पहले मारपीट के बाद रणदीप अपनी दादी मंजीत कौर के घर आ गई थी, लेकिन प्रेमी उसे वहां से भी खींचकर ले गया और हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिया. अगले दिन उसकी लाश पुलिस को बरामद हुई लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई जिसके चलते कागजी कार्यवाही करके अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन 12 दिन बाद शव से मिले सबूतों ने पुलिस के सामने पूरा सच खोलकर रख दिया.

पति छोड़कर लिव-इन, फिर प्रेमी को छोड़ा

कहानी शुरू होती है 2023 से, जब शादीशुदा रणदीप अपना घर-परिवार छोड़ अजय कुमार के पास पहुंच गई. अजय कुलचे बेचता था और पहले से दो बच्चों का बाप था. घर में अनबन हुई, मारपीट हुई, तो रणदीप लौटकर अपनी दादी के पास आ गई. पर 7 सितंबर की सुबह 7-8 बजे के बीच, अजय फरिश्ता नहीं, काल बनकर पहुंचा. रणदीप के मना करने के बावजूद वो उसे जबरन ले गया. मां-दादी ने फोन घुमाया तो मोबाइल बंद मिले. अजय के घर पहुंचे तो मां-बाप भी बहाने बनाने लगे. यहीं से शक गहराया कि माजरा कुछ और ही है.

You Might Be Interested In

150 किमी दूर नहर किनारे किया कांड, बहा दी लाश 

अजय रणदीप को अंधेरे और वीराने में नहर किनारे ले गया. पहले गला घोंटा और फिर लाश को भाखड़ा कैनाल में फेंक दिया. पानी बहते-बहते पटियाला से 150 किमी दूर हरियाणा के टोहाना (ललाउदा गांव) पहुंच गया. 8 सितंबर को सुबह-सुबह पानी में तैरती लाश मिली. पहचान न होने पर पुलिस ने कानूनी औपचारिकता (IPC Section 194) के तहत लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया. परिवार 12 दिन तक भटकता रहा, आखिरकार 19 सितंबर को जब वे टोहाना थाने पहुंचे और फोटो-कपड़े देखे, तो पैरों तले जमीन खिसक गई. रणदीप राख बन चुकी थी, हड्डियां तक नहीं मिलीं!

12 दिन बाद शिकंजे में आया कातिल आशिक

परिवार के सुराग और पुलिस की सख्ती के आगे कातिल अजय टूट गया. जांच में साफ हुआ कि अंधेरे का फायदा उठाकर शातिर अंदाज में हत्या को अंजाम दिया गया था. पातड़ां पुलिस ने रविवार को आखिरकार अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया. जो आशिक साथ जीने-मरने की कसमें खाता था, वही 150 किमी दूर पानी में धकेलकर भूल गया कि सच छिपता नहीं है.

ये भी पढ़ें:-  1:30 रात में पूत बना ‘कपूत’, बंद घर में बुजुर्ग मां के साथ की हैवानियत, चीखें सुनकर दौड़े पड़ोसी, तो उसे भी…!

Tags: punjab crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026

गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

September 21, 2026

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026
Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!
Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!
Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!
Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!
Punjab Crime: पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!