Home > क्राइम > Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज

Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज

Live-in murder: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर इलाके में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने इसे आत्महत्या दिखाने के लिए ड्रामा रचा. शुरुआत में मामला आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन करीब 20 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई. इ

By: Ranjana Sharma | Published: April 4, 2026 1:54:13 PM IST

Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज


Live-in murder: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर इलाके से एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. हालांकि, करीब 20 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

You Might Be Interested In

पति से अलग अंकेश के साथ लिव-इन रह रही थीं  प्रियंका

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 22 वर्षीय अंकेश योगेश बहिरवार के रूप में हुई है, जो सोनापुर का रहने वाला है. मृतका 29 वर्षीय प्रियंका तुकुम थीं, जो पिछले कुछ समय से अंकेश के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं. जानकारी के अनुसार, प्रियंका अपने पति से अलग रह रही थीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात अंकेश से हुई, जो उनसे उम्र में करीब सात साल छोटा था. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे दुर्गापुर स्थित प्रियंका के घर की ऊपरी मंजिल पर साथ रहने लगे. शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय के साथ उनके बीच छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर विवाद बढ़ने लगे.

पिता को फोन कर बताया प्रियंका बेहोश है

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच तनाव और मतभेद लगातार बढ़ रहे थे. बताया जा रहा है कि प्रियंका, अंकेश पर कुछ बातों को लेकर दबाव बनाती थीं और उसे परिवार से बातचीत करने से रोकती थीं, जिससे उनके बीच झगड़े होते रहते थे. घटना 14 मार्च की रात की है, जब अंकेश ने प्रियंका के पिता को फोन कर बताया कि वह बेहोश है और शायद उसने आत्महत्या कर ली है. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो प्रियंका अचेत अवस्था में मिलीं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

शुरुआत में यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन करीब 20 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी. रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि प्रियंका की मौत गला घोंटने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने अंकेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मोबाइल चार्जर के तार से प्रियंका का गला घोंटा और फिर घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. दुर्गापुर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और घटनास्थल से मोबाइल चार्जर का तार तथा एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किया है. फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: chandrapur murder newslive-in murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केवल भारत ही नहीं…इन 5 देशों तक फैला है हिमालय

April 5, 2026

कॉफी के फायदे त्वचा के लिए

April 5, 2026

दही में ये मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा इंस्टेंट निखार

April 5, 2026

ईरान में कैसे कहते हैं I Love You? सुनते ही...

April 4, 2026

गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाएं खाएं ये 5 फल, मां और...

April 4, 2026

गर्मियों में पुदीना खाना कितना फायदेमंद? जानें यहां

April 3, 2026
Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज
Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज
Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज
Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज