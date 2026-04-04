Live-in murder: चार्जर से गला घोंटकर किया लिव-इन पार्टनर का मर्डर, आत्महत्या का रचा ड्रामा, 20 दिन बाद ऐसे खुला राज

Live-in murder: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर इलाके से एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. हालांकि, करीब 20 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पति से अलग अंकेश के साथ लिव-इन रह रही थीं प्रियंका

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 22 वर्षीय अंकेश योगेश बहिरवार के रूप में हुई है, जो सोनापुर का रहने वाला है. मृतका 29 वर्षीय प्रियंका तुकुम थीं, जो पिछले कुछ समय से अंकेश के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं. जानकारी के अनुसार, प्रियंका अपने पति से अलग रह रही थीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात अंकेश से हुई, जो उनसे उम्र में करीब सात साल छोटा था. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे दुर्गापुर स्थित प्रियंका के घर की ऊपरी मंजिल पर साथ रहने लगे. शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय के साथ उनके बीच छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर विवाद बढ़ने लगे.