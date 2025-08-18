Liquor Scam: ED ने चैतन्य बघेल की कस्टोडियल रिमांड मांगी, सुनवाई फिर आज

रायपुर से जगजीत सिंह की रिपोर्ट

Liquor Scam: आबकारी घोटाले की गुत्थी अब और पेचीदा होती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने के लिए PMLA स्पेशल कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। ईडी ने दलील दी कि जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आए हैं और इन बिंदुओं पर चैतन्य से गहन पूछताछ आवश्यक है।

शनिवार को चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने तत्काल कस्टोडियल रिमांड की मांग रखी। हालांकि, कोर्ट में कंडोलेंस (शोक कार्यक्रम) के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसे रविवार तक के लिए टाल दिया गया।

इस बीच कोर्ट ने चैतन्य की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। अब कस्टोडियल और न्यायिक रिमांड पर विस्तृत सुनवाई रविवार को होगी।

ईडी का तर्क

ईडी अधिकारियों ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान चैतन्य बघेल से ऐसे सुराग मिले हैं जो बड़े स्तर पर घोटाले के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की परतें खोल सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि इन तथ्यों की जांच के लिए चैतन्य को हिरासत में लेकर आमने-सामने पूछताछ जरूरी है।

सियासी घमासान तेज

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और ईडी की लगातार कार्रवाई से प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस इसे भाजपा सरकार की “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि “भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कानून का सामना करना ही होगा, चाहे वे किसी भी बड़े घराने से जुड़े क्यों न हों। “पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही इस मामले को भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा “परिवार को निशाना बनाने की साजिश” बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि “कानून की आड़ में विपक्षी नेताओं और उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है।”

क्या है आबकारी घोटाला?

गौरतलब है कि आबकारी घोटाला छत्तीसगढ़ में शराब वितरण और परमिट प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिसमें कई कारोबारी, नौकरशाह और राजनीतिक लोग शामिल हैं।