'जय माता दी' कहते दिखे मेस्सी! वंतारा में आरती के समय अनंत-राधिका संग दिखा देसी अंदाज… Video Viral

Lionel Messi Viral Video: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने जामनगर में फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी की मेहमाननवाजी की. मेस्सी ने वंतारा का दौरा किया साथ ही आरती की और 'जय माता दी' का जाप किया.

By: Preeti Rajput | Published: December 18, 2025 9:04:26 AM IST

‘जय माता दी’ कहते दिखे मेस्सी! वंतारा में आरती के समय अनंत-राधिका संग दिखा देसी अंदाज… Video Viral


Lionel Messi Viral Video: ग्लोबल फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी गुजरात के जामनगर गए, जहाँ उन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों का अनुभव किया, जिसमें एक वाइल्डलाइफ रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर में आरती (दीपक जलाकर प्रार्थना करने का एक हिंदू अनुष्ठान) करना शामिल था। अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट ने सेंटर में अर्जेंटीना के दिग्गज और उनके इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल की मेजबानी की।

मेस्सी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वंतारा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मेस्सी सेंटर के अंदर एक मंदिर में आरती करते दिख रहे हैं। क्लिप में, मेस्सी को “जय माता दी” का जाप करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अन्य लोग भी शामिल हैं।

वंतारा की पोस्ट

वीडियो के साथ, वंतारा ने एक दिल छू लेने वाला मैसेज पोस्ट किया जिसमें इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। इसमें लिखा था, “वंतारा लियोनेल मेस्सी, लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल का स्वागत करता है। उन्होंने हमारी समृद्ध संस्कृति में निहित भारतीय शास्त्रीय परंपराओं और रीति-रिवाजों का अनुभव किया और वंतारा में जंगली जानवरों के साथ समय बिताया। बचाव, पुनर्वास और देखभाल के प्रति समर्पण को देखकर, वे यहाँ के काम को परिभाषित करने वाली करुणा से बहुत प्रभावित हुए। एक ऐसी जगह जहाँ सेवा, आध्यात्मिकता और संरक्षण एक साथ आते हैं, एक ऐसी जगह जो हमेशा हमारे साथ रहेगी।”

“यह सच में शानदार है” – मेस्सी

जब अनंत अंबानी ने सेंटर आने के लिए मेस्सी को धन्यवाद दिया, तो फुटबॉल स्टार ने स्पेनिश में जवाब दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, मेस्सी ने कहा, “यह सच में बहुत सुंदर है, जिस तरह से यह काम करता है, जिस तरह से उनकी देखभाल की जाती है, जिस तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यह सच में शानदार है। हमने बहुत अच्छा समय बिताया, पूरा अनुभव बहुत आरामदायक था, और यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है। हम निश्चित रूप से इस अच्छे काम का समर्थन और प्रचार करने के लिए वापस आएंगे।”

