Farmer Protest: लाइनमैन के साथ हुआ ऐसा कांड, धरने पर उतरे किसान; मांग सुन सरकार के भी उड़े होश

Farmer Protest: एनर्जी कॉर्पोरेशन में तैनात एक लाइनमैन के पोल ठीक करते समय पोल से गिरने के बाद विभाग के सहयोग न करने और उसकी मजदूरी न देने से नाराज किसान संगठनों और दूसरे ग्रामीणों ने सोमवार को खानपुर बिजलीघर पर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया. बाद में मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया.

अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया

किसान संगठन के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने बताया कि नितिन बिजली लाइन ठीक करने के लिए जिस बेल्ट का इस्तेमाल कर रहा था, वह बहुत पुरानी थी. उन्होंने कहा कि विभाग ने इक्विपमेंट का सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया था, जिसकी वजह से नितिन पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. सबसे दुखद बात यह है कि हादसे के बाद भी अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को कोई आश्वासन भी नहीं दिया.

10 लाख रुपये का मुआवजे का एलान

सूचना मिलने पर खानपुर एसडीओ विवेक गुप्ता, लक्सर एसडीओ अमीचंद, खानपुर जेई अमजद और अश्वनी कुमार मौके पर पहुंचे. किसानों और गांववालों ने 10 लाख रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पूरा मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट की मांग की, ये सब एक रजिस्टर्ड लेटर में लिखा था. एसडीओ विवेक गुप्ता ने बताया कि मुआवजे और दूसरी मांगों पर सहमति बन गई है. इसके बाद प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया. प्रोटेस्ट के दौरान धर्म सिंह, अरुण, सुंदर, रोहित, मनीष और अनुज मौजूद थे.