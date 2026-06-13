लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कौन हैं? चार दशक के सैन्य अनुभव के बाद अब संभालेंगे भारतीय सेना की कमान

Who is Dhiraj Seth: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे. सरकार ने आधिकारिक तौर पर शनिवार की इस नियुक्ति की घोषणा की है. वे 30 जून को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह पद संभालेंगे.

बता दें कि, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त, 2028 तक रहेगा. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कौन हैं और उन्होंने किन प्रमुख पदो पर कार्य किया हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कौन हैं?

पुणे (महाराष्ट्र) के खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र, धीरज सेठ दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कॉर्प्स में शामिल हुए थे. लगभग चार दशकों के अपने करियर में, उन्होंने आतंकवाद-रोधी अभियानों सहित अलग-अलग इलाकों और मुश्किल संघर्ष वाली स्थितियों में व्यापक ऑपरेशनल अनुभव हासिल किया है.

Government of India appoints Lt Gen Dhiraj Seth,as the next Chief of the Army Staff (file photo) pic.twitter.com/QZ4z4LckMy — ANI (@ANI) June 13, 2026

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, विकसित इलाके में एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी बल की कमान संभाली है. लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद, उन्होंने सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की कमान संभाली और बाद में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व किया.

धीरज सेठ की उपलब्धियां

आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नति के बाद, उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) के रूप में कार्य किया और पश्चिमी मोर्चे पर दो ऑपरेशनल कमांड की कमान संभालने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की.

लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कई महत्वपूर्ण स्टाफ और रणनीतिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें जम्मू-कश्मीर में एक स्वतंत्र आर्मर्ड ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ ऑपरेशन्स ऑफिसर, सेना मुख्यालय में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, साउथ वेस्टर्न कमांड मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशन्स) और अनुशासन, समारोह और कल्याण (Discipline, Ceremonial and Welfare) के महानिदेशक शामिल हैं. क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, सेठ ने रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण निदेशालय में प्रमुख पदों पर कार्य किया है.

हर कोर्स में धीरज सेठ का बेहतरीन प्रदर्शन

उन्होंने सभी कोर्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और लगातार पहला स्थान हासिल किया. वे जूनियर कमांड कोर्स में पहले स्थान पर रहे और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में ‘बेस्ट स्टूडेंट ऑफिसर’ मेडल से सम्मानित किए गए. उन्होंने हायर कमांड कोर्स और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया. इसके अलावा, उन्होंने पेरिस में कमांड एंड स्टाफ कोर्स में भी भाग लिया.