उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर समर्थन जुटाने में जुटा NDA, राजनाथ सिंह को सौंपी गई जिम्मेदारी

Vice-President Election: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है जिसमे चुनाव के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में समर्थन जुटाने का जिम्मा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एनडीए की ओर से दिया गया है। राजनाथ सिंह ने आज जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार,टीडीपी नेता चंद्र बाबू नायडू,शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता अजीत पवार से बात कर एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की बात की है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में विपक्ष कहां पीछे रहने वाला है।
मल्लिकार्जुन खरगे से राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए बात की
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता स्टालिन से भी राजनाथ सिंह ने बात कर सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु में जन्मे होने का हवाला देते हुए समर्थन मांगा है। वहीं तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भाजपा को इसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खरगे से राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए बात की है जहां विशेष रूप से द्रमुक नेता स्टालिन से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की और सर्वसम्मति से उप राष्ट्रपति चुनने की अपील भी की है।
उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा में वोट डाले जाएंगे
राधाकृष्णन के नाम की घोषणा करने के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से बात करेगा। हालंकि अब यह देखना होगा कि विपक्ष इसके लिए तैयार होता है या नहीं।गौरतलब है कि उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 240 सांसदों के वोट डाले जाएंगे।एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा संख्या मौजूद है।
वाईएसआर कांग्रेस और द्रमुक दोनों का समर्थन भी सीपी राधाकृष्णन को मिलता नजर आ रहा है।
उधर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अभी तक इस बात पर फैसला नहीं किया है कि उनका उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा।