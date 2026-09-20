Leader Kissa: साथ में स्कूल गए, फिर राजनीति में ली एंट्री… पंजाब के वो सीएम, जो राजीव गांधी के कहने पर सियासत में आए?

Amarinder Singh Political Journey: पंजाब की सियासत में कुछ नेताओं की कहानी सिर्फ चुनावी जीत-हार तक सीमित नहीं रही. पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक सफर भी ऐसा ही है. कभी सेना की वर्दी पहनने वाले अमरिंदर सिंह की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया, जब बचपन के दोस्त राजीव गांधी और गांधी परिवार से उनकी नजदीकी ने उन्हें राजनीति की ओर मोड़ दिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि उनके राजनीतिक सफर और राजीव गांधी से उनकी अटूट दोस्ती के बारे में.

एक ही स्कूल में पढ़ें कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजीव गांधी

कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्म 11 मार्च 1942 को पटियाला में हुआ. उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी दोस्ती राजीव गांधी से हुई. बाद में दोनों के बीच यह रिश्ता राजनीतिक जीवन में भी नजर आया. स्कूल के बाद अमरिंदर सिंह ने सेना का रास्ता चुना. उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण लिया और सेना में अधिकारी बने. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने बतौर कैप्टन सेवा भी दी.

सेना से राजनीति की ओर कैसे मुड़े कैप्टन?

राजनीति से उनका पहला जुड़ाव परिवार के चुनावी माहौल के दौरान हुआ. बाद में राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस में आने और चुनाव लड़ने की लिए प्रेरित किया. 1977 में उन्होंने पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 1980 में उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की और पहली बार लोकसभा पहुंचे.

इंदिरा गांधी से जुड़ा कौन सा किस्सा है?

1980 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने अमरिंदर सिंह को पंजाब के कुछ प्रमुख नेताओं से संवाद स्थापित करने और मध्यस्थता की कोशिशों में भूमिका निभाने को कहा था. इस दौरान उन्होंने पंजाब के हालात को लेकर कई नेताओं से बातचीत की. लेकिन, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने अकाली दल का रुख किया और आगे चलकर अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई.

फिर लौटे कांग्रेस में और बने पंजाब के सीएम

कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बाद अमरिंदर सिंह 1998 में कांग्रेस में वापस आए. इसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया. वह पहली बार 2002 में पंजाब के सीएम बने और 2007 तक इस पद पर रहे. 2017 में कांग्रेस की पंजाब में जीत के बाद उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला. इस तरह सेना के अधिकारी से लेकर दो बार पंजाब के सीएम बनने तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सफर दोस्ती, परिवार, सेना, पंजाब की उथल-पुथल और बदलते राजनीतिक फैसलों से होकर गुजरा.