Home > देश > Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी

Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी

Manisha Murder Case Update: फिर 13 अगस्त को मनीषा की लाश भिवानी के एक खेत में मिला था। भारी जनाक्रोश के बाद, नायब सैनी सरकार ने अब इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 20, 2025 19:26:38 IST

Manisha Murder Case Update(भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री)
Manisha Murder Case Update(भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री)

Manisha Murder Case Update: हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत पर बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड को लेकर जनता में गुस्सा है। सरकार और पुलिस ने कहा है कि वे मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड पर बिश्नोई गैंग ने पोस्ट कर के बड़ी चेतावनी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कहा है कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो वो कातिल को मौत के घाट उतार देंगे।

गेम ओवर! सरकार का सबसे बड़ा डिजिटल एक्शन, ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन… हर साल 45 करोड़ लोग गवा रहे थे 20 हजार करोड़! पढ़िए…

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, शिक्षिका मनीषा बीते 11 अगस्त को स्कूल से छुट्टी होने के बाद कथित तौर पर एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछताछ करने गई थीं। तब से वह लापता थीं। फिर 13 अगस्त को मनीषा की लाश भिवानी के एक खेत में मिला था। भारी जनाक्रोश के बाद, नायब सैनी सरकार ने अब इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

बिश्नोई गैंग ने क्या कहा?

भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट सामने आई है। पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने दबदबे का दावा ठोंक रहे हैं।

कनाडा में हत्या की भी ली जिम्मेदारी

इतना ही नहीं, पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में जो सोनू छठा की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। पोस्ट में लिखा गया है कि लॉरेंस के करीबी एमपी धनुआ के मर्डर की साजिश में शामिल था और लॉरेंस के नाम पर उगाही कर रहा था, इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा। बता दें कि गोल्डी ढिल्लों फिलहाल कनाडा में है और लॉरेंस जेल में।

Attack On CM Rekha Gupta: कई बड़े मुकदमों में नामजद आरोपी है CM रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़ने वाला, हुआ चौंका देने वाला खुलासा, जान…

Tags: manisha murder case update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी
Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी
Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी
Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?