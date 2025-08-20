Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी

Manisha Murder Case Update: हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत पर बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड को लेकर जनता में गुस्सा है। सरकार और पुलिस ने कहा है कि वे मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड पर बिश्नोई गैंग ने पोस्ट कर के बड़ी चेतावनी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कहा है कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो वो कातिल को मौत के घाट उतार देंगे।

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, शिक्षिका मनीषा बीते 11 अगस्त को स्कूल से छुट्टी होने के बाद कथित तौर पर एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछताछ करने गई थीं। तब से वह लापता थीं। फिर 13 अगस्त को मनीषा की लाश भिवानी के एक खेत में मिला था। भारी जनाक्रोश के बाद, नायब सैनी सरकार ने अब इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

बिश्नोई गैंग ने क्या कहा?

भिवानी में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट सामने आई है। पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने दबदबे का दावा ठोंक रहे हैं।

कनाडा में हत्या की भी ली जिम्मेदारी

इतना ही नहीं, पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में जो सोनू छठा की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। पोस्ट में लिखा गया है कि लॉरेंस के करीबी एमपी धनुआ के मर्डर की साजिश में शामिल था और लॉरेंस के नाम पर उगाही कर रहा था, इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा। बता दें कि गोल्डी ढिल्लों फिलहाल कनाडा में है और लॉरेंस जेल में।

