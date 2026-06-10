सेवा का वादा कर हथिया ली थी जमीन, पोतों ने छोड़ा साथ तो दादी ने दिखाया कानून का दम, वापस ली इतनी संपत्ति

Grandmother wins legal battle: महाराष्ट्र के लातूर जिले में 89 वर्षीय हौसाबाई लहाड़े ने अपने ही पोते और परपोते के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतकर साढ़े सात एकड़ कृषि भूमि वापस हासिल कर ली. यह मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया कि यदि किसी बुजुर्ग ने देखभाल की उम्मीद में अपनी संपत्ति किसी रिश्तेदार के नाम की है और बदले में उसकी उपेक्षा की जाती है, तो वह संपत्ति कानूनी रूप से वापस ली जा सकती है.

बुढ़ापे का सहारा समझकर पोते और परपोते को दी थी जमीन

लातूर जिले के करसा गांव की रहने वाली हौसाबाई लहाड़े ने अपनी लगभग तीन हेक्टेयर यानी करीब साढ़े सात एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि अपने पोते और परपोते के नाम कर दी थी. जमीन एक पंजीकृत गिफ्ट डीड के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी. हौसाबाई को उम्मीद थी कि जीवन के अंतिम पड़ाव में परिवार के ये सदस्य उनका सहारा बनेंगे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे. इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी जमीन उन्हें सौंप दी थी.

जमीन मिलते ही बदल गए रिश्तों के मायने

आरोप है कि जमीन अपने नाम होते ही पोते और परपोते का व्यवहार बदल गया. उन्होंने बुजुर्ग महिला की देखभाल करना बंद कर दिया और उन्हें भोजन, दवाइयों तथा अन्य जरूरी सुविधाएं देने से भी इनकार कर दिया. परिवार के भीतर बढ़ती उपेक्षा और प्रताड़ना के बीच हौसाबाई को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा. जब हालात असहनीय हो गए तो उन्होंने न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ता चुना.

वरिष्ठ नागरिक कानून बना बुजुर्ग महिला का सहारा

हौसाबाई ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की. उन्होंने अदालत से मांग की कि देखभाल की शर्त पूरी न होने के कारण उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए. याचिका में उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर उन्होंने बुढ़ापे का सहारा बनने का भरोसा किया था, वही उनकी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे.

सेवा करना केवल नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी

मामले की सुनवाई सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी रोहिणी नरहे-विरोले ने की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया. ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति इस शर्त पर किसी रिश्तेदार को देता है कि वह उसकी देखभाल करेगा, तो यह केवल नैतिक दायित्व नहीं बल्कि कानूनी शर्त भी बन जाती है. यदि उस शर्त का पालन नहीं किया जाता तो संपत्ति हस्तांतरण को निरस्त किया जा सकता है.

गिफ्ट डीड हुई रद्द, जमीन फिर बनी हौसाबाई की

अदालत ने पाया कि पोते और परपोते ने बुजुर्ग महिला की देखभाल करने की शर्त का उल्लंघन किया है. इसके आधार पर ट्रिब्यूनल ने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दोनों के नाम हटाने और जमीन का मालिकाना हक दोबारा हौसाबाई लहाड़े के नाम बहाल करने के निर्देश दिए गए. प्रशासन को भी आदेश दिया गया कि भविष्य में महिला के अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा न आने दी जाए.ट्रिब्यूनल ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह भी आदेश दिया कि विवादित अवधि के दौरान जमीन से जुड़े सरकारी लाभ, कृषि सब्सिडी, फसल बीमा या अन्य योजनाओं के तहत मिली धनराशि को ब्याज सहित वापस किया जाए. अदालत के इस आदेश ने साफ संदेश दिया कि संपत्ति का लाभ लेने वाले व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते.

देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना उदाहरण

लातूर का यह फैसला उन हजारों बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, जो अपनी संपत्ति परिवार के नाम करने के बाद उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं. यह मामला बताता है कि यदि बुजुर्गों की देखभाल की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित की गई है और उस शर्त का पालन नहीं होता, तो कानून न केवल उनकी सुनवाई करता है बल्कि उनकी संपत्ति और सम्मान दोनों वापस दिलाने की ताकत भी रखता है.