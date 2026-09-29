Maharashtra Crime: कुंडली दोष मिटाने के बहाने कमरे में ले गया बाबा और फिर खेला अंधविश्वास का गंदा खेल...17 साल की लड़की हो गई प्रेग्नेंट!

महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक बेहद ही दहला देने वाला और अंधविश्वास की काली करतूत का मामला सामने आया है, जहां खुद को भगवान का दूत या ‘गॉडमैन’ बताने वाले रमेशवर रामदासी महाराज ने आस्था का फायदा उठाकर एक 17 साल की नाबालिग लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी. लातूर के ठाकरे चौक के रहने वाले इस फर्जी बाबा ने पीड़िता के माता-पिता को विश्वास दिलाया था कि उनकी बेटी की कुंडली में बड़ा दोष है, जिसे दूर करने के लिए विशेष पूजा-पाठ और अनुष्ठान की सख्त जरूरत है.

माता-पिता उसकी बातों में आ गए और आरोपी को घर पर पूजा करने की अनुमति दे दी. इसी दौरान चालाक बाबा ने माता-पिता को कमरे से बाहर भेज दिया और अकेले में नाबालिग को अपनी काली करतूत का शिकार बनाया. उसने धमकी भी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो कुंडली का दोष कभी ठीक नहीं होगा. कुछ महीनों बाद जब लड़की गर्भवती हुई, तो यह खौफनाक सच परिवार के सामने आया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

कुंडली दोष का झांसा, अंधविश्वास का जाल

यह पूरी घटना इसी साल जून महीने की है जब लातूर के रहने वाले माता-पिता अपनी बेटी की कुंडली बनवाने और दिखाने के लिए इस तथाकथित गॉडमैन रमेशवर महाराज के पास पहुंचे थे. आरोपी ने बड़े शातिर तरीके से माता-पिता के मन में यह डर बैठा दिया कि उनकी बेटी की जन्मपत्री में गंभीर दोष है. अंधविश्वास के इसी जाल में फंसे परिवार ने आरोपी को अपने घर पर विशेष पूजा करने के लिए बुला लिया, जो बाद में एक भयानक अपराध में बदल गया.

अकेले में फायदा उठाकर किया कुकर्म

घर पर पूजा के नाम पर रमेशवर महाराज ने पेरेंट्स को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया. अकेले पाकर उस दरिंदे ने नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया और कहा कि कुंडली का दोष सिर्फ तभी मिट सकता है जब वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी. आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद डराया-धमकाया भी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई, तो उसके भाग्य का दोष कभी खत्म नहीं होगा और परिवार पर संकट आ जाएगा.

प्रेग्नेंसी के बाद खुला राज

डरी-सहमी नाबालिग लंबे समय तक चुप रही, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह गर्भवती हुई, तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को पूरी सच्चाई बता दी. सच सामने आते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे तुरंत विवेकानंद चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस ने बिना देर किए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून (Anti-Superstition Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया.

ढोंगी बाबा को पुलिस ने दबोचा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेशवर रामदासी महाराज को बुधवार के दिन दबोच लिया. पुलिस पूछताछ और शुरुआती कागजी कार्रवाई के बाद उसे स्थानीय अदालत (Local Court) में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे चार दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेज दिया है. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जी बाबा ने पहले भी किसी और को तो अपना शिकार नहीं बनाया था.

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