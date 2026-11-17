Maharashtra Politics: एनसीपी और शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है. विपक्षी दल कांग्रेस समर्थित पैनल ने लातूर सहकारी बैंक पर अपना कब्जा बरकरार रखा. इसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस समर्थित संस्था ने सहकारी क्षेत्र में एक और जीत दर्ज की है. पूर्व कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख के नेतृत्व वाले सहकार पैनल ने रविवार (15 नवंबर, 2026) को हुए लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (लातूर डीसीसीबी) चुनाव में 19 में से 14 सीटें जीतकर जीत हासिल की. वहीं, सत्तारूढ़ पार्टी समर्थित परिवर्तन पैनल ने बचीं 5 सीटें जीतीं. इसका नेतृत्व भाजपा नेता और पूर्व श्रम मंत्री संभाजी पाटिल नीलांगेकर और भाजपा विधायक रमेश कराड कर रहे हैं.

बैंक के निदेशक मंडल के 19 पदों के चुनाव में 99.4 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें 999 पात्र मतदाताओं में से 993 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. विपक्ष की यह जीत पिछले महीने हुए विवादास्पद गोकुल डेयरी चुनाव में उसकी जीत के मद्देनजर महत्वपूर्ण है. लातूर डीसीसीबी चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और राज्य सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने महायुति सरकार का हिस्सा होने के बावजूद देशमुख के पैनल को अपना समर्थन दिया. उनके दामाद हेमंत जाधव भी सहकार पैनल के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए.

धीरज देशमुख द्वारा प्रायोजित सहकार पैनल को विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) का भी समर्थन प्राप्त था. धीरज देशमुख ने सहकार पैनल को जीत दिलाकर बैंक में अपना प्रभाव बरकरार रखा. दिवंगत पूर्व एनसीपी विधायक चंद्रशेखर भोसले की बेटी प्रीति चंद्रशेखर भोसले ने उदगीर सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र से मात्र 10 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की.

‘यह किसानों की जीत’

जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरज देशमुख ने कहा कि किसानों और मतदाताओं ने दिखा दिया है कि लातूर की राजनीति में हमेशा सकारात्मक सोच की ही जीत होती है. लोकतंत्र में विपक्ष का होना ज़रूरी है और उसे अपना काम करना चाहिए. राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने 40 से ज़्यादा वर्षों तक सहकारिता क्षेत्र में काम किया है. सभी मतभेदों को भुलाकर उन्होंने इस विश्वास के साथ हमारा समर्थन किया कि सहकारिता आंदोलन सबसे पहले आता है.

5 सीटों पर शानदार जीत से मिली खुशी

पूर्व मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर के भाई अरविंद पाटिल निलंगेकर ने कहा कि हमने केवल 150 मतदाताओं के समर्थन से यह चुनाव लड़ा. सत्ता में बैठे लोगों ने एक चाल चली और हमारे 29 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को अमान्य घोषित करवा दिया. इसके बावजूद हमने 5 सीटों पर शानदार जीत हासिल की.