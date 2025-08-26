Mata Vaishno Devi Yatra: वैष्णो देवी मार्ग पर ढह गई जमीन, 5 लोगों ने गंवाई जान, 14 घायल, तीर्थ यात्रा स्थगित

Vaishno Devi landslide: त्रिकूट पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर मंगलवार दोपहर हुए भूस्खलन में पाँच लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। इस क्षेत्र में भारी बारिश जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुतबिक पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक जाने वाले 12 किलोमीटर लंबे मार्ग के लगभग आधे रास्ते पर अधक्वारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास व्यापक बचाव अभियान चल रहा है, जहाँ दोपहर लगभग 3 बजे भूस्खलन हुआ। सेना ने कहा कि उसके सैनिक “तुरंत बचाव और राहत कार्यों के लिए जुट गए” और “लोगों की जान बचाने, ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करने और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के प्रयास जारी हैं।”

हिमकोटि ट्रेक मार्ग पर यात्रा

हिमकोटि ट्रेक मार्ग पर यात्रा दिन में पहले ही स्थगित कर दी गई थी। तीर्थयात्री दोपहर 1.30 बजे तक पुराने मार्ग पर चलते रहे, जब अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश के कारण इसे पूरी तरह से स्थगित कर दिया। लगातार तीन दिनों से जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है।

आज सुबह, डोडा ज़िले में बादल फटने से चार लोगों की मौत हो गई, जिससे 24 घंटों में मरने वालों की कुल संख्या 9 हो गई। अचानक हुई भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई जिससे क्षेत्र में 10 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए।

18 ट्रेनें की गईं रद्द

मूसलाधार बारिश के बीच कई जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षतिग्रस्त होने से पूरे क्षेत्र में नेटवर्क बाधित होने की खबर है। उत्तर रेलवे ने कटरा, उधमपुर और जम्मू रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाली 18 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। लगभग सभी प्रमुख नदियाँ और नाले खतरे के निशान से ऊपर या उसके पास बह रहे हैं, जिससे निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया है। अधिकारियों ने लोगों से पहाड़ी ढलानों और जलाशयों से दूर रहने का आग्रह किया है।

Bageshwar Baba: पहले रसखान और अब्दुल कलाम का किया गुणगान, फिर लव जिहाद को बीच में लाए धीरेंद्र शास्त्री, जो कहा सुन भड़क जाएंगे कट्टरपंथी!

पहलगाम की बेताब घाटी में, शेषनाग नाला अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड 5.68 फीट को तोड़कर 6.02 फीट तक पहुँच गया। नाले का बाढ़ चेतावनी स्तर 4.59 फीट है, जबकि खतरे का निशान 5.09 फीट है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण झेलम नदी का जलस्तर मंगलवार शाम तक और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि शेषनाग नाले में तेज़ वृद्धि ऊपरी इलाकों में बादल फटने या अत्यधिक भारी बारिश का संकेत है।

Haryana News:हरियाणा विधानसभा में विधायक आदित्य सुरजेवाला ने उठाए किसानों के मुद्दे