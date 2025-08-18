Landslide in Dhanbad: धनबाद के जोगता में फिर भू-धंसान, दर्जनों घरों में दरार, दहशत में लोग

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Landslides in Dhanbad: कोयले की राजधानी धनबाद एक बार फिर भू-धंसान की मार झेल रहा है। कतरास के जोगता थाना क्षेत्र के नया श्याम बाजार 7 नंबर में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। अहले सुबह करीब 3:30 बजे जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ एक मकान जमींदोज हो गया और आसपास के दर्जनों घरों में गहरी दरारें पड़ गईं। अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए।

ग्रामीणों ने क्या कहा?

पीड़ित अरुण रजक ने बताया कि जैसे ही घर धंसा, आसपास अफरातफरी मच गई। बाहर निकलकर देखा तो मोहल्ले के कई घरों में भी दरार आ चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार अवैध खनन के कारण धरती अंदर से खोखली होती जा रही है और अब आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। उनका आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन, पुलिस और सीआईएसएफ की मिलीभगत से असामाजिक तत्व खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। विरोध करने वालों को धमकाया जाता है और जान से मारने की भी चेतावनी दी जाती है।

Rahul Gandhi की गलती छुपाने के लिए विपक्ष ने चुना आखिरी रास्ता, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने लीक कर दिया पूरा प्लान

यह भी जाने

घटना की जानकारी मिलते ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रबंधन से तुरंत मुआवजा, आवास और भोजन की व्यवस्था करने की मांग की। विधायक ने कहा कि वे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। इस बीच, मुडीडीह कोलियरी के एसीएम भी घटनास्थल पहुंचे लेकिन मीडिया से कुछ भी कहने से कतराते हुए वहां से चले गए। बीसीसीएल प्रबंधन की टीम भी मौके पर आई, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के चलते उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षित आवास और मुआवजा नहीं मिलेगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे।

Yogi के इलाके से मिट जाएगा मुगलों का नामोनिशान! अब इस पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई मांग, बोली-यहां का रखो सनातनी नाम