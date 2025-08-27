Home > देश > वैष्णो देवी मंदिर के पास मची भयंकर तबाही, भूस्खलन में 30 लोगों ने गंवाई जान

वैष्णो देवी मंदिर के पास मची भयंकर तबाही, भूस्खलन में 30 लोगों ने गंवाई जान

Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ मंगलवार को लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर तबाही मच गई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 27, 2025 07:39:00 IST

Vaishno Devi Yatra Landslide: जम्मू कश्मीर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ मंगलवार को लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर तबाही मच गई है। वहीँ आपको बता दें, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुंवारी इलाके में भूस्खलन और डोडा में बादल फटने के कारण कुल 30 लोगों की मौत हो गई। दरअसल, कटरा में नौ और डोडा में चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण 22 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए।

30 लोगों की गई जान 

इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश की वजह से भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो गई है। वहीँ आपको बता दें, जम्मू में चेनानी नाला में एक कार गिरने से तीन श्रद्धालु भी बह गए। लापता हुए तीन श्रद्धालुओं में से दो राजस्थान के धौलपुर और एक आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीँ रविवार से जारी बारिश के कारण जम्मू की सड़कें और पुल पानी का दबाव नहीं झेल पाए और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।

जम्मू-कश्मीर में बढ़ रहा खतरा 

वहीँ जम्मू का देश से सड़क और रेल संपर्क पूरी तरह टूट गया। इतना ही नहीं बल्कि मंगलवार रात भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने रात 9 बजे के बाद लोगों के बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर सख्त तरीके से पाबंदी लगा दी है। वहीँ तवी, चिनाब, उज्ज समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खतरा अब भी सिर पर मंडरा रहा है।

