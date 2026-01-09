Home > देश > लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को बड़ा झटका, दिल्ली कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय, जानें- पूरी डिटेल

लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को बड़ा झटका, दिल्ली कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय, जानें- पूरी डिटेल

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.

By: Hasnain Alam | Last Updated: January 9, 2026 11:11:41 AM IST

लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं.

इस मामले में लालू यादव पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी अपराध लगाए गए. परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और विस्तृत ट्रायल की आवश्यकता है. सीबीआई मामले में आगे साक्ष्य रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

लालू परिवार से जुड़े लोगों को कोर्ट से बड़ा झटका

कोर्ट ने लालू, राबड़ी, मीसा भारती पर आरोप तय करने का आदेश

41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 

52 आरोपी हुए डिस्चार्ज

मामले की सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की हुई थी मौत 

लालू यादव परिवार पर अपराधिक साजिश रचने का आरोप 

सरकारी पद बैठे शख्स पर लगा था गंभीर आरोप 

इस मामले में 29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

