‘राहुल गांधी हर चुनाव के दौरान…’, कांग्रेस नेता को लेकर ललित मोदी ने ऐसा क्या कहा? सुन दंग रह गया हर शख्स

Lalit Modi: पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने खुद को “भगोड़ा” कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वह किसी से भाग नहीं रहे हैं और अगर भारत सरकार उन्हें वापस लाना चाहती, तो बहुत पहले ऐसा कर सकती थी.समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा, “मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं. भारत सरकार की पहुंच बहुत दूर तक है. अगर वे चाहते, तो मुझे काफी पहले वापस ले आते.”‘अगर भाग रहा होता तो पकड़ा जा चुका होता’

ललित मोदी ने कहा कि वह दुनिया के कई देशों में खुलकर यात्रा कर रहे हैं. उनका दावा है कि अगर वह वास्तव में फरार होते, तो किसी न किसी देश में उन्हें पकड़ लिया जाता.उन्होंने कहा, “मैं दुनिया भर में घूम रहा हूं. अगर मैं भाग रहा होता, तो मुझे कहीं न कहीं पकड़ लिया गया होता. यह सरकार नहीं, बल्कि मीडिया है जो मुझे भगोड़ा कहती है.”

भारत लौटने की इच्छा नहीं रही

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपना नाम साफ करने के लिए भारत लौटेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब उनके अंदर खुद को साबित करने की वह इच्छा नहीं रही.मोदी ने कहा, “अब किसी बात को साबित करने की इच्छा खत्म हो चुकी है.”

आरोपों को बताया राजनीतिक

ललित मोदी पर भारत में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप लगे हुए हैं. हालांकि उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक बताया.उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

ललित मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर चुनाव के दौरान उनका नाम उठाते हैं.मोदी ने कहा, “हर चुनाव में राहुल गांधी मुझे निशाना बनाते हैं. क्रिकेट से मेरा नाम जुड़ा हुआ है और क्रिकेट लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए वह मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं.”

2009 IPL को लेकर बड़ा दावा

ललित मोदी ने 2009 में IPL को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट करने के पीछे की कहानी भी बताई. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम नहीं चाहते थे कि IPL का आयोजन हो.मोदी ने दावा किया, “पी. चिदंबरम ने मुझे धमकी दी थी. बीजेपी शासित राज्यों ने मैच कराने की अनुमति दी थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अनुमति नहीं दी.”उन्होंने कहा कि IPL का शेड्यूल 154 बार बदला गया लेकिन आखिर में उन्हें टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका ले जाना पड़ा.

विजय माल्या वाले बयान पर भी हुआ था विवाद

कुछ महीने पहले लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का एक वीडियो सामने आया था. उस वीडियो में ललित मोदी ने खुद को और विजय माल्या को “भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े” बताया था.हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया था. गौरतलब है कि भारत सरकार लगातार कहती रही है कि वह ललित मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराध के आरोपियों को भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है.