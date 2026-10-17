Lal Krishna Advani Health News: लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, अभी कैसी है हालत?

Lal Krishna Advani Health Update: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. 98 साल के लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद शुक्रवार शाम दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनको शाम करीब 7:30 बजे अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें पल्मोनरी विभाग में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया.

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है और उनका इलाज जारी है. हालांकि, इस बार सीने में संक्रमण के अलावा उनकी सेहत से जुड़ी किसी अन्य परेशानी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

लालकृष्ण आडवाणी इससे पहले भी स्वास्थ्य संबंधी जांच और परामर्श के लिए अपोलो अस्पताल जाते रहे हैं. वह अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत सूरी से भी परामर्श लेते रहे हैं. इसी साल मई महीने में भी आडवाणी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी.

पीएम मोदी ने आवास पर जाकर लिया था आशीर्वाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सात अक्टूबर को अपने सार्वजनिक जीवन में सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने के अवसर पर लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उनसे मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद लिया था.

बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं और तीन बार पार्टी की कमान संभाल चुके हैं. उन्होंने 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है. वे 1998 से 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री और 2002 से 2004 तक देश के उप-प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं.

लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिन्ध प्रान्त (अब पाकिस्तान) में हुआ था. वे कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ें हैं. 2009 के लोकसभा चुनावों में वह बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं.