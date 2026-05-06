कौन हैं असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य? जानिए उनके राजनीतिक सफर, परिवार और नेटवर्थ के बारे में

Who is Lakshman Prasad Acharya: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया, जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने का रास्ता साफ़ हो गया.

लेकिन इसके साथ ही मन में यह सवाल उठता है कि आखिर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कौन हैं? ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके परिवार और नेटवर्थ के बारे में सारी डिटेल.

कौन हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य?

लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में असम के राज्यपाल का जन्म वाराणसी के एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके पिता स्वर्गीय कालिदास खरवार और माता स्वर्गीय प्यारी देवी थीं. उन्होंने जून 1987 में कुमुद देवी से शादी की, और इस दंपति की एक बेटी है जिसका नाम श्रद्धा है. उनका परिवार मूल रूप से सोनभद्र का रहने वाला है और वर्तमान में रामनगर, वाराणसी में रहता है. उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के मूल निवासी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य खरवार जनजाति से ताल्लुक रखते हैं.

लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि

लक्ष्मण प्रसाद लंबे समय से BJP से जुड़े रहे हैं और पार्टी संगठन के भीतर उनका काफ़ी प्रभाव है. 1977 तक, उन्होंने संघ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में एक शिक्षक के रूप में सेवा की. उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया और मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष का पद भी संभाला. इसके अलावा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया.

संघ से जुड़ाव और पूर्वांचल में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा

लक्ष्मण प्रसाद, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ‘आचार्य’ के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी की कई यात्राओं के दौरान उनके साथ देखे गए हैं. पूर्वांचल क्षेत्र में BJP के लिए गैर-OBC मतदाताओं का समर्थन जुटाने में लक्ष्मण प्रसाद की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है. उन्होंने इस क्षेत्र में गैर-OBC वोट बैंक के बीच BJP के लिए एक मज़बूत पैठ बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनके प्रभाव का असर चुनावी नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दिया, जिससे पार्टी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई. इसी वजह से, लक्ष्मण प्रसाद पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बने रहे हैं.

पार्टी ने उनके काम पर इतना गहरा भरोसा जताया है कि उसने उन्हें दो अलग-अलग मौकों पर विधान परिषद सदस्य (MLC) के रूप में सेवा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी. संघ से अपने जुड़ाव को देखते हुए, लक्ष्मण प्रसाद कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर चुके हैं. नतीजतन, उन्हें पीएम मोदी का करीबी विश्वासपात्र भी माना जाता है. लक्ष्मण प्रसाद ने विभिन्न मोर्चों पर, जिसमें पूर्वांचल क्षेत्र भी शामिल है, BJP के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मई 2026 तक, असम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं. उन्होंने 30 जुलाई, 2024 को पदभार ग्रहण किया. वे असम के 28वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं और इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.

लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की संपत्ति कितनी है?

लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की कुल संपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट या अद्यतन आंकड़े सार्वजनिक से उपलब्ध नहीं हैं.