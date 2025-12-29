Home > देश > Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail

Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail

Ladaki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, महाराष्ट्र की लाडकी मातृभूमि योजना के 2.43 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है.

By: Heena Khan | Published: December 29, 2025 1:54:26 PM IST

ladaki bahin yojana
ladaki bahin yojana


You Might Be Interested In

Ladaki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, महाराष्ट्र की लाडकी मातृभूमि योजना के 2.43 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक अगर आप भी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के लाभार्थी हैं और बिना किसी रुकावट के हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें. सरकार ने योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, और इसकी आखिरी तारीख तेज़ी से नज़दीक आ रही है.

महिलाओं को ये काम करना होगा अनिवार्य 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का लाभ जारी रखने के लिए सभी योग्य महिलाओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना बहुत ज़रूरी है. सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर, 2025 की तारीख तय की है, यानी अब चार दिन से भी कम समय बचा है.

You Might Be Interested In

इतना ही नहीं बल्कि इस स्कीम को लेकर मंत्री ने महिलाओं से अपील की है कि भविष्य में किस्तों में देरी या फायदे बंद होने जैसी किसी भी समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (E-KYC) पूरा कर लें. सरकार का मैसेज साफ है: अगर E-KYC समय पर पूरा नहीं किया गया, तो स्कीम के तहत हर महीने मिलने वाले पेमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए, अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला इस स्कीम की लाभार्थी हैं, तो देरी न करें और आज ही E-KYC प्रोसेस पूरा करें ताकि 1500 का मासिक पेमेंट बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में आता रहे.

Delhi Airport Advisory: दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, बढ़ते कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें

जानिए क्या है Ladaki Bahin Yojana?

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना शुरू की है. 28 जून, 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंज़ूर हुई इस योजना के तहत, 21 से 65 साल की उम्र की योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है. अब तक 16 किस्तें बांटी जा चुकी हैं.

आग का गोला बनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस! 158 यात्री थे सवार, जली हुई बोगी में मिली लाश

You Might Be Interested In
Tags: devendra fadnavisLadki Bahin YojanaMaharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज

December 29, 2025

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025
Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail
Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail
Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail
Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail