Ladaki Bahin Yojana: 2.43 करोड़ महिलाओं ने अगर नहीं कराया ये काम, तो खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये; यहां जानें पूरी Detail

Ladaki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, महाराष्ट्र की लाडकी मातृभूमि योजना के 2.43 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक अगर आप भी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के लाभार्थी हैं और बिना किसी रुकावट के हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें. सरकार ने योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, और इसकी आखिरी तारीख तेज़ी से नज़दीक आ रही है.

महिलाओं को ये काम करना होगा अनिवार्य

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का लाभ जारी रखने के लिए सभी योग्य महिलाओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना बहुत ज़रूरी है. सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर, 2025 की तारीख तय की है, यानी अब चार दिन से भी कम समय बचा है.

इतना ही नहीं बल्कि इस स्कीम को लेकर मंत्री ने महिलाओं से अपील की है कि भविष्य में किस्तों में देरी या फायदे बंद होने जैसी किसी भी समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (E-KYC) पूरा कर लें. सरकार का मैसेज साफ है: अगर E-KYC समय पर पूरा नहीं किया गया, तो स्कीम के तहत हर महीने मिलने वाले पेमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए, अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला इस स्कीम की लाभार्थी हैं, तो देरी न करें और आज ही E-KYC प्रोसेस पूरा करें ताकि ₹1500 का मासिक पेमेंट बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में आता रहे.

जानिए क्या है Ladaki Bahin Yojana ?

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना शुरू की है. 28 जून, 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंज़ूर हुई इस योजना के तहत, 21 से 65 साल की उम्र की योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है. अब तक 16 किस्तें बांटी जा चुकी हैं.

