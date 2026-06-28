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Ladakh Tourism: लद्दाख में ऑफ-रोडिंग का शौक पड़ा महंगा, पर्यटकों पर ठोका 2 लाख रुपये का जुर्माना

Ladakh Tourism: लद्दाख प्रशासन ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए पहली बार अवैध ऑफ-रोडिंग करने वाले पर्यटकों पर सख्त कार्रवाई की है. पैंगोंग झील, चांगथांग और नुब्रा के संरक्षित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले चार वाहनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. प्रशासन का कहना है कि लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र बचाने के लिए भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 28, 2026 5:47:12 PM IST

पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी
पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी


Ladakh Tourism: देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल लद्दाख में अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पर्यटकों पर सख्ती शुरू हो गई है. प्रशासन ने प्रतिबंधित और इको-सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से गाड़ियां ले जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. हाल के वर्षों में लद्दाख में ऑफ-रोडिंग और स्टंटबाजी का चलन तेजी से बढ़ा है. कई पर्यटक रोमांच के नाम पर संवेदनशील झीलों, नदी किनारों और वन्यजीव क्षेत्रों में वाहन लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे वहां के नाजुक पर्यावरण और जैव विविधता पर खतरा पैदा हो रहा है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

पहली बार हुई इतनी सख्त कार्रवाई

लद्दाख प्रशासन ने उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देश पर पहली बार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण नियमों और पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया. 26 जून को लद्दाख के वन्यजीव विभाग ने चार वाहनों पर 50,000 रुपये प्रति वाहन का जुर्माना लगाया. ये वाहन संरक्षित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करते और ऑफ-रोडिंग करते पाए गए थे. इस कार्रवाई के तहत कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है, जो लद्दाख में इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

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किन राज्यों के पर्यटकों पर लगा जुर्माना?

प्रशासन के अनुसार जिन चार वाहनों पर कार्रवाई की गई, उनके मालिक हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश से थे. इन पर्यटकों ने हाल के दिनों में पैंगोंग झील, चांगथांग क्षेत्र और नुब्रा घाटी के संरक्षित वन्यजीव इलाकों में अपनी गाड़ियां चलाई थीं. ये क्षेत्र पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं.

पैंगोंग झील और चांगथांग क्षेत्र क्यों हैं खास?

पैंगोंग झील, चांगथांग और नुब्रा घाटी लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में गिने जाते हैं. ये इलाके कई दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इन क्षेत्रों में वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, प्राकृतिक आवास प्रभावित होते हैं और वन्यजीवों की गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न होती है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्राप्त है.

प्रशासन ने दिया स्पष्ट संदेश

उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम और संकटग्रस्त वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है. प्रशासन का मानना है कि पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. यदि पर्यटक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

बढ़ रहे थे ऑफ-रोडिंग और स्टंट के मामले

जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से लद्दाख में अवैध ऑफ-रोडिंग, नदी-झीलों में वाहन चलाने और सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. पर्यावरणविद लंबे समय से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे. प्रशासन की यह कार्रवाई उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि लद्दाख देश और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन हर पर्यटक की जिम्मेदारी है कि वह यहां के पर्यावरण, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान करे. उन्होंने कहा कि रोमांच और एडवेंचर के नाम पर ऐसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचे. जिम्मेदार पर्यटन ही लद्दाख की प्राकृतिक खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकता है.

पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन जरूरी

लद्दाख प्रशासन की इस कार्रवाई को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि अब संवेदनशील क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन का लक्ष्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना भी है. यदि समय रहते ऐसे कदम नहीं उठाए गए, तो लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की प्राकृतिक पहचान और जैव विविधता पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.

Tags: ladakh tourism
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