Ladakh Earthquake: सुबह 6 बजे अचानक कांपी धरती, लद्दाख में महसूस हुए तेज भूकंप के झटके

Ladakh Earthquake: सुबह-सुबह लद्दाख से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, गुरुवार, 13 अगस्त की सुबह लद्दाख के लेह में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप के झटके सुबह 6:05 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किए गए. अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है, और भूकंप का केंद्र (एपीसेंटर) भी अभी तक पता नहीं चल पाया है.
लेह में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. उस समय ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई. डर के कारण कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.
4.5 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप कितना खतरनाक है?
2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो भूकंप कहा जाता है. इनके झटके बहुत हल्के होते हैं और कई बार लोगों को महसूस भी नहीं होते. वहीं, 4.5 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके काफी तेज हो सकते हैं. ऐसे भूकंप से घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. 7.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप बहुत खतरनाक माना जाता है.
5.5 magnitude earthquake strikes Ladakh’s Leh
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— ANI Digital (@ani_digital) August 13, 2026
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किस भूकंप को माना जाता है खतरनाक
US जियोलॉजिकल सर्वे के डेटा के मुताबिक, भूकंप ज़मीन की सतह से लेकर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक आ सकते हैं. इन गहराइयों को तीन ज़ोन में बांटा गया है: उथला (shallow), मध्यम (intermediate) और गहरा (deep). इस भूकंप की तरह उथले भूकंपों को आम तौर पर ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इनकी भूकंपीय तरंगें सतह तक कम दूरी तय करती हैं, जिससे ज़मीन ज़्यादा ज़ोर से हिलती है और ज़्यादा नुकसान व जान-माल का खतरा हो सकता है.
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