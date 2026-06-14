रीलों में लाखों की लाइफस्टाइल दिखाकर जीता दिल, हकीकत में निकला मजदूर! प्यार में फंसाकर लड़की को लेकर भागा युवक

Social Media Trap: सोशल मीडिया की दुनिया कितनी खतरनाक और धोखा देने वाली हो सकती है, इसका एक जीता-जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के शहडोल में देखने को मिला. एक कॉलेज स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर महंगी कारों, आलीशान बंगलों और शान-शौकत के शो में इतनी बहक गई कि न सिर्फ अपना दिल हार बैठी बल्कि सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसके होश उड़ गए. जिसे वह अमीर घराने का स्टार समझ रही थी, वह एक मजदूर निकला जो दूसरों के घरों में रंग-रोगन और प्लास्टर करता था.

घटना शहडोल जिले के जैतपुर थाना इलाके की है. वहां रहने वाली 18 साल की लड़की कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. कुछ समय पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती करण राजपूत नाम के एक युवक से हुई. करण की प्रोफाइल आलीशान घरों और शानदार लाइफस्टाइल दिखाने वाली फोटो और वीडियो से भरी हुई थी. इस चमक-दमक को देखकर लड़की को लगा कि वह बहुत अमीर घराने से है. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती प्यार में बदल गई और लड़के ने लड़की को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया. उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि उन्होंने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं.

पूरी तरह धोखा खा गई लड़की

जब लड़की पूरी तरह धोखा खा गई तो युवक ने उसके साथ भागने का पूरा प्लान बनाया. आरोपी ग्वालियर से ट्रेन से शहडोल आया. फिर वह बुढ़ार के लिए बस और फिर ऑटो से लड़की के जैतपुर वाले ठिकाने पर पहुंचा. प्लान के मुताबिक लड़की चुपचाप घर से निकल गई और आरोपी के साथ भाग गई. बेटी के अचानक गायब होने से परेशान परिवार ने 6 जून को जैतपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला सेंसिटिव होने की वजह से पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

पुलिस की रेड

शहडोल पुलिस ने जब टेक्नोलॉजी और साइबर सेल की मदद ली, तो तार जुड़ने लगे. लड़की के मोबाइल नंबर की CDR से पता चला कि वह ग्वालियर के एक युवक के लगातार कॉन्टैक्ट में थी. दोनों की आखिरी लोकेशन भी ग्वालियर में ही मिली. शहडोल पुलिस की एक स्पेशल टीम तेज़ी से कार्रवाई करते हुए ग्वालियर के लिए रवाना हुई. सही जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुरैना ज़िले के एक दूर-दराज़ के गाँव में छापा मारा, जहाँ आरोपी का मामा रहता था. पुलिस ने मौके से लड़की को बरामद कर लिया. हालाँकि, पुलिस फोर्स को आता देख चालाक आरोपी युवक भागने में कामयाब हो गया.

रील बनाकर फंसाया

पुलिस की पूछताछ और जाँच में जो सच सामने आया, वह सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ा सबक है. आरोपी ने करण राजपूत नाम से एक नकली इंस्टाग्राम ID बनाई थी, जबकि उसका असली नाम करण धानक है. वह कोई अमीर आदमी नहीं है, बल्कि एक मामूली पेंटर है. करण जब भी पेंटिंग या प्लास्टर का काम करने के लिए बड़े और शानदार घरों में जाता था, तो वह अपनी खूबसूरत कोनों, महंगी कारों और शानदार बैकग्राउंड वाली तस्वीरें और रील बनाता था. वह इन तस्वीरों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद को अमीर दिखाने के लिए करता था. हालाँकि, शहडोल पुलिस ने लड़की को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.