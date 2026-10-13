L Murugan Resignation: मोदी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा, एल. मुरुगन ने क्यों छोड़ा मंत्री पद और राज्यसभा?

L Murugan Resignation: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से पहले मोदी सरकार के एक और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ है. सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने अपने मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता दोनों से मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने ये इस्तीफे एक साथ दिए हैं.

केंद्र सरकार में लंबे समय तक राज्य मंत्री रहे एल. मुरुगन के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ संसदीय मामलों का मंत्रालय भी था. उन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है और अपनी राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का फैसला किया है. खबर है कि उन्होंने यह फैसला 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में BJP को मजबूत करने के मकसद से किया है.

मुरुगन ने X पर किया पोस्ट

सोशल मीडिया X पर पोस्ट में मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. उन्होंने आगे कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सेवा करने तक का उनका सफर सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है.

मुरुगन ने अपने पोस्ट में साफ किया कि वह अब जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं. वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहना चाहते हैं और तमिलनाडु में BJP को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं. उन्होंने लिखा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पार्टी को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है.

It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh — Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026

बता दें कि एल. मुरुगन पहली बार 2021 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे. फिर वह 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे. उनके इस्तीफे से तमिलनाडु से उनकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी. राजनीतिक हलकों का मानना ​​है कि मुरुगन अब राज्य स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे. जमीनी स्तर पर मुरुगन की भागीदारी से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है.