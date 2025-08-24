Kutch News:बीएसएफ के द्वारा चलाया गया अभियान, गिरफ्त में आये 15 पाकिस्तानी मछुआरे

कच्छ गुजरात से धरम थककर की रिपोर्ट: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा कच्छ जिले के कोरी क्रीक क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाया गया है। बीएसएफ की 68 बटालियन और डिप्टी कमांडेंट (जनरल) भुज की एक संयुक्त टीम ने एक विशेष अभियान चलाकर 15 पाकिस्तानी मछुआरों को एक इंजन वाली देसी नाव के साथ पकड़ा। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है।सूत्रों के अनुसार, बीएसएफ को खुफिया विभाग से विशेष सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी नावें कोरी क्रीक क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं। इस सूचना के आधार पर, बीएसएफ की टीमों ने एक विशेष योजना बनाई। लक्की नाला जेट्टी से तलाशी अभियान के लिए रवाना हुई टीम सुबह 10:50 बजे अभियान स्थल पर पहुँची। इसके बाद, मुक्कुनला और देवारी नाला क्षेत्रों से बीएसएफ की एफपीबी (फास्ट पेट्रोल बोट) टीमें भी अभियान में शामिल हुईं।

नाव पर कुल 15 पाकिस्तानी मछुआरे सवार थे

कच्छ में बीएसएफ का बड़ा अभियान चलाया गया है जिसमे 15 पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए हैं । संयुक्त बल के साथ चलाए गए इस अभियान के दौरान, बीएसएफ के जवानों को इंजन वाली एक देसी नाव तुरंत मिल गई। नाव पर कुल 15 पाकिस्तानी मछुआरे सवार थे, जिन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि ये मछुआरे सीमा नियमों का उल्लंघन कर भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे।बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि भारत-पाकिस्तान जल सीमा पर लगातार गश्त होती रहती है, फिर भी पाकिस्तानी मछुआरे अक्सर अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा एजेंसियाँ हमेशा सतर्क रहती हैं ताकि कोई सुरक्षा भंग न हो। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि बीएसएफ देश की सीमाओं के प्रति पूरी तरह सजग है और हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रख रही है।

मछुआरों को कानूनी कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है

बीएसएफ ने अपने सर्च ऑपरेशन 23 अगस्त को एक अभियान चलाया जिसमें उन्हें भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा पर 15 पाकिस्तानी मछुआरों की अवैध रूप से एक इंजन-युक्त देशी नाव के साथ आने की खबर मिली और बड़ी सतर्कता के साथ उन्होंने इस अभियान के तहत इन पाकिस्तानी मछुआरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।इसके साथ ही, नाव और मछुआरों को कानूनी कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की आगे की जाँच जारी है। पाकिस्तानी मछुआरों के भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने की परिस्थितियों और इरादों की भी गहन जाँच की जा रही है। कच्छ के संवेदनशील तटीय क्षेत्र में इस सफल ऑपरेशन को सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

