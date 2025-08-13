Home > देश > Kushinagar News: SC के आदेश के बावजूद भी कुत्तों के आतंक पर नहीं लग रहा लगाम, महिला को नोंच-नोंच कर मार डाला, देखने वालों के खड़े हो गए रोंगटे

Kushinagar News: SC के आदेश के बावजूद भी कुत्तों के आतंक पर नहीं लग रहा लगाम, महिला को नोंच-नोंच कर मार डाला, देखने वालों के खड़े हो गए रोंगटे

Kuhsinagar News: ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्ते उनके लिए ख़तरा हैं। उन्होंने कुछ घटनाओं का ज़िक्र करते हुए बताया कि कुत्ते पहले भी बकरियों और गायों पर हमला कर चुके हैं।

August 13, 2025

Kushinagar News: आवारा कुत्तों को लेकर छिड़ी बहस के बीच, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक महिला पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे इतना नोचा कि उसकी मौत हो गई। 30 वर्षीय महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है।

यहाँ मिला महिला का शव

घटना हाटा थाना क्षेत्र के अर्जुन डुमरी गाँव में मंगलवार (12 अगस्त) रात की है। मृतक महिला का नाम माधुरी बताया जा रहा है। महिला मानसिक रूप से बीमार थी। वह दिन भर गाँव में घूमती रहती थी। मंगलवार सुबह वह घर से निकली, हालाँकि देर शाम तक जब वापस नहीं लौटी। इसके बाद जब परिजनों ने उसकी खोज शुरू की, तो उसकी लाश क्षत-विक्षत अवस्था में गाँव के बाहर पंचायत भवन के पास मिली। वहीँ, शव के आसपास आवारा कुत्ते घूम रहे थे।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची। मौत का कारण जानने के लिए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी रामसहाय चौहान ने घटना के बारे में बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। किसी कारणवश वह पंचायत भवन के पिछले हिस्से में चली गई होगी, जहाँ उसकी मौत हो गई। बाद में, कुत्तों को उसके शव को नोचते हुए देखा गया।

ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्ते उनके लिए ख़तरा हैं। उन्होंने कुछ घटनाओं का ज़िक्र करते हुए बताया कि कुत्ते पहले भी बकरियों और गायों पर हमला कर चुके हैं।

आवारा कुत्तों को लेकर छिड़ी बहस

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर बहस शुरू हो गई है। अपने हालिया आदेश में कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रखने को कहा है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई संगठन या व्यक्ति इस काम में बाधा डालता है, तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। सेलेब्स और बड़ी संख्या में लोग भी इस फ़ैसले के विरोध में उतर आए हैं और सवाल उठा रहे हैं। डॉग लवर्स की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करे।

