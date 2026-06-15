TMC नेताओं ने अतीत में परेशान… ममता दीदी के घर के बाहर हंगामा! कुणाल घोष पर हुआ अंडों से हमला

Egg Attack on Kunal Ghosh: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुणाल घोष पर सोमवार अंडे फेंके गए. यह हमला तब हुआ जब घोष ममता बनर्जी के घर के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई.

यह हमला पहली बार नहीं है, दरअसल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार और उसके बाद सांसदों और विधायकों की बगावत के बीच, ममता बनर्जी के वफादार नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं. अभिषेक बनर्जी से जुड़ी घटना के बाद पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता पर यह पहला हमला है. हमलावर ने कैमरे पर अपनी पहचान चंदन के तौर पर बताई और खुद को स्थानीय निवासी बताया.

कुणाल घोष के सिर पर लगा अंडा

सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि कुणाल घोष पर अंडे फेंकने वाला युवक बीजेपी से जुड़ा है. वह अंडे लेकर आया और घोष को निशाना बनाया, जब वे मीडिया को बयान दे रहे थे. एक अंडा घोष के सिर पर लगा. ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट इलाके में 30B, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर रहती हैं; यह उनका पुश्तैनी घर है एक साधारण, पारंपरिक पारिवारिक घर जहां वे लंबे समय से रह रही हैं. मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुणाल घोष अंडे के हमले से बच नहीं पाए. आखिरकार, वे ममता बनर्जी के घर के अंदर चले गए.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A local youth throws an egg on TMC MLA Kunal Ghosh who was leaving from the residence of party chairperson Mamata Banerjee. pic.twitter.com/CHscjF6qFb — ANI (@ANI) June 15, 2026

हमले पर युवक ने क्या कहा?

हमले पर युवक ने आरोप लगाया कि अतीत में टीएमसी सदस्यों ने उसे परेशान किया था, जिसके कारण उसने घोष पर अंडे फेंके. घोष इस अचानक हुए हमले से हैरान रह गए. इससे पहले सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था एक ऐसी घटना जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. हमले के बाद कुणाल घोष ने कहा कि सौगत रॉय, शोवनदेब चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा और बिमान बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे. अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता? यह क्या हो रहा है? क्या कोई ममता दीदी के घर नहीं जा सकता? मैं जा रहा था, लेकिन जब आप (मीडिया) ने मुझे रुकने के लिए कहा तो मैं रुक गया.