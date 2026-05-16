भारत का DNA राम और कृष्ण का… धार भोजशाला मुद्दे पर कुमार विश्वास की ओवैसी पर दो टूक

Kumar Vishwas on Asaduddin Owaisi: धार भोजशाला मुद्दे को लेकर शुक्रवार यानी 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इसे हिंदू पक्ष में फैसला सुनाते हुए परिसर को सरस्वती मंदिर माना. फैसले के बाद कई मंत्रियों का रिएक्शन सामने आया है. अब इसमें कवि कुमार विश्वास का भी बयान सामने आया है.

कवि कुमार विश्वास ने इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर दो-टूक बयान दिया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब भी प्रधानमंत्री जनता से कोई अनुरोध करते हैं, तो उस पर गंभीरतापूर्वक और सोच-समझकर विचार किया जाना चाहिए.

कुमार विश्वास ने क्या कहा?

कवि कुमार विश्वास ने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात रही है कि उन्हें कई मौकों पर धार जाने और उस पवित्र स्थल पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला. एक ऐसा अनुभव जो आज भी उनके हृदय को असीम आनंद से भर देता है. कुछ सदियों पहले, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण, कुछ लोगों ने एक अलग धार्मिक आस्था अपना ली थी; हालांकि, उनका DNA मूल रूप से भारतीय ही है. यह राम और कृष्ण का DNA है.

इसलिए, उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि वहां भी एक “मुक्ति का उत्सव” शुरू हो सकता है, जिससे ईश्वर को उनकी पूरी महिमा और भव्यता के साथ पुनः स्थापित किया जा सके. दुनिया इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है; ऐसे समय में, ‘मनीषा’ (बुद्धिमत्ता) और ‘बुद्धि’ (विवेक) ही वास्तव में हमारे काम आएंगी. मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कला और संस्कृति की देवी हम सभी के हृदयों में ‘सत्यम, शिवम, सुंदरम’ (सत्य, अच्छाई और सौंदर्य) के इसी सार को स्थापित करें.

राम जन्मभूमि का किया जिक्र

कुमार विश्वास ने कहा कि राम जन्मभूमि (राम के जन्मस्थान) के लिए किया गया संघर्ष एक महान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है. एक ऐसी परंपरा जिससे वे अपनी पैतृक विरासत के कारण बचपन से ही गहराई से जुड़े रहे हैं. उन्होंने याद करते हुए बताया कि उन दिनों भी, वे ‘दीदी मां’ का आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाया करते थे. हालांकि यह वास्तव में खेद का विषय था और दुख का कारण भी कि इस प्रक्रिया के समाधान में इतने वर्ष लग गए, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से अंततः परम आनंद की प्राप्ति हुई; आज, भगवान वहां अपने दिव्य स्वरूप (विग्रह) में विराजमान हैं. उन्होंने बताया कि वे प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वहां उपस्थित थे और आज भी नियमित रूप से उस स्थल पर जाते रहते हैं. आज, भोजशाला से संबंधित फैसले के बाद, उनका हृदय दुगुने आनंद से भरा हुआ है.

असदुद्दीन ओवैसी को कुमार विश्वास ने दी नसीहत

कुमार विश्वास ने ओवैसी ओवैसी से एक अपील की कि मेरी श्री ओवैसी से एक विनम्र विनती है. लोग कहते हैं कि वह एक पढ़े-लिखे इंसान हैं एक बैरिस्टर. हालांकि, उनकी भाषा को देखकर हमेशा ऐसा नहीं लगता. मुझे पूरी उम्मीद है कि वह भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, और साथ ही अपने ही वंश के इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय निकालेंगे. अगर वह ऐसा करते हैं, तो उन्हें अपने ही वंश की सिर्फ़ चार पीढ़ियों के भीतर यह एहसास हो जाएगा कि वह भी इसी परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं.

नतीजतन, वह खुद को देवी के सामने उसी श्रद्धा और विनम्रता के साथ नतमस्तक पाएंगे, जैसा कि उनके परदादा ने कभी दिखाया था. इसलिए, सिर्फ़ इसलिए कि किसी के पूर्वजों ने दो या तीन पीढ़ियों पहले कोई दूसरा धर्म अपना लिया था, आज इतनी गहरी दुश्मनी और तरह-तरह की नफरत फैलाना न तो सही है और न ही उचित. लोगों से पेट्रोल की खपत कम करने और सोना खरीदने से बचने की अपील का समर्थन करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है. इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सत्ताधारी पार्टी की कमियों को उजागर करना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना विपक्ष का अधिकार है; इसलिए, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए.

पीएम मोदी के अपील पर कुमार विश्वास ने क्या कहा?

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे सोना खरीदने से बचें और पेट्रोल तथा डीजल की बचत करें. पीएम मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें आयातित वस्तुओं की खपत कम करनी चाहिए और ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो.