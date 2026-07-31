Home > देश > Kulgam Terror Attack: कुलगाम में आतंकी हमले से हड़कंप, गैर-कश्मीरियों को मारी गोली; लश्कर ने ली जिम्मेदारी

Kulgam Terror Attack: कुलगाम में आतंकी हमले से हड़कंप, गैर-कश्मीरियों को मारी गोली; लश्कर ने ली जिम्मेदारी

Kulgam Terror Attack: सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. यह आतंकी हमला तब हुआ है जब सुरक्षा बलों ने बुधवार (22 जुलाई) को कुलगाम जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 31, 2026 10:44:46 PM IST

कुलगाम में आतंकी हमला,
कुलगाम में आतंकी हमला,


Kulgam Terror Attack:  जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के किल्लम इलाके में एक आतंकी हमला हुआ है. कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने दो गैर-कश्मीरियों पर गोलियां चलाईं. हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. मरने वाले की पहचान छत्तीसगढ़ के दीपक के रूप में हुई है. दूसरे, भूपेंद्र कुमार का इलाज चल रहा है. दोनों मजदूर थे. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है.

सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. यह आतंकी हमला तब हुआ है जब सुरक्षा बलों ने बुधवार (22 जुलाई) को कुलगाम जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था. कुलगाम पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स (RR), और CRPF की 18वीं बटालियन ने तांत्रिपोरा-सुरसानु के बागों में एक ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने पहले कहा था कि हथियार और गोला-बारूद की जब्ती ने इलाके में शांति भंग करने के लिए इनका इस्तेमाल करने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है.

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30 जुलाई को, सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी में जंगल के अंदर एक टेररिस्ट ठिकाने का भंडाफोड़ किया. राशन और खाना पकाने के बर्तन बरामद किए गए. आर्मी और पुलिस की एक जॉइंट टीम ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया. यह इलाका बहुत घना है, जो घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है. टेररिस्ट ने इन्हीं पेड़ों की आड़ में अपना टेम्पररी ठिकाना बनाया था.

जम्मू कश्मीर: एक बड़ा सर्च ऑपरेशन

टेररिस्ट की तलाश के लिए जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है. जंगल के हर इंच की तलाशी ली जा रही है. हाल ही में, सिक्योरिटी फोर्स ने एक दूर-दराज के इलाके में एक ठिकाना खोजा, जहां इस्तेमाल के लिए तैयार IED, कपड़े और खाने का सामान बरामद किया गया. इस बीच, थानामंडी इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान, सिक्योरिटी फोर्स ने एक अंडरग्राउंड ठिकाने से 10 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (UBGLs), गोला-बारूद का एक खराब बॉक्स और मेडिकल सप्लाई बरामद की. इसके अलावा, 23 मई को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान, गुफाओं और घनी झाड़ियों में छिपाए गए बड़ी मात्रा में ऑटोमैटिक हथियार, AK-47 राइफल, पिस्तौल और कई किलोग्राम एक्सप्लोसिव बरामद किए गए.

Tags: jammu kashmirKulgam Terror Attackterrorist attack
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