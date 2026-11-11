Kulgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने CRPF टीम पर हमला किया, 3 जवानों के घायल होने की खबर

Kulgam Terror Attack: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की एक टीम (नाका पार्टी) पर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें तीन जवान घायल हो गए हैं. यह घटना तब हुई जब आतंकियों ने चेकपॉइंट पर तैनात CRPF जवानों पर गोलियां चलाईं. हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च और घेराबंदी अभियान (सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन) शुरू कर दिया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने दोपहर करीब 2:15 बजे CRPF जवानों पर गोलीबारी की और फिर मौके से फरार हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने दोपहर करीब 2:15 बजे CRPF जवानों पर गोलीबारी की और फिर मौके से फरार हो गए. घायल जवान को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया. अनंतनाग शहर में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों पर हुआ यह दूसरा हमला है, जिसमें आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की. IR 3rd बटालियन के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी पर हमला हुआ. वह बडगाम जिले के बीरवाह के रहने वाले थे और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे.

31 जुलाई को भी हुई थी गोलाबारी

इसके नौ दिन बाद 31 जुलाई को आतंकियों ने कुलगाम जिले के किलामी गांव में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों पर गोलीबारी की. इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक बाहरी मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया.

छत्तीसगढ़ के सुकुमा में हुआ था हमला

पिछले महीने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक CRPF कैंप के पास जब एक टीम बेकार और बचे हुए विस्फोटकों को नष्ट कर रही थी तब एक आकस्मिक विस्फोट में दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों (ASI) सहित चार CRPF जवान घायल हो गए थे.