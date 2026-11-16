Kulgam में आतंकियों का आखिरी ठिकाना बना एनकाउंटर साइट, CRPF हमले के आरोपी लतीफ भट समेत दो कैसे हुए ढेर?

Kulgam Terrorist Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान लगातार जारी है. इसी बीच आज यानी सोमवार 16 नवंबर 2026 को कुलगाम जिले में CRPF की सुरक्षा पोस्ट पर हुए हमले के मामले में शामिल संदिग्ध आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया. सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को घेर लिया. इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का वांटेड कमांडर मोहम्मद लतीफ भट समेत दो आतंकवादी मारे गए हैं.

11 नवंबर को CRPF की सिक्योरिटी पोस्ट को निशाना बनाया गया

असल में, 11 नवंबर को कुलगाम में CRPF की एक सिक्योरिटी पोस्ट को निशाना बनाया गया था. घटना के बाद से ही सिक्योरिटी एजेंसियां ​​हमलावरों की तलाश कर रही थीं. आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में लगातार सर्च और घेराबंदी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे. आखिरकार, सोमवार को सिक्योरिटी फोर्स का सामना संदिग्ध आतंकियों से हुआ और एनकाउंटर शुरू हो गया.

छह दिनों से चल रहा सर्च ऑपरेशन

CRPF पोस्ट पर हमले के बाद, सिक्योरिटी फोर्स ने कुलगाम के प्रभावित इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. गांवों की घेराबंदी की गई और घरों, बगीचों और घनी झाड़ियों की तलाशी ली गई. आतंकियों की संभावित जगहों का पता लगाने के लिए ड्रोन, स्निफर डॉग और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया.

इस ऑपरेशन के दौरान 600 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई. सिक्योरिटी फोर्स का मकसद हमले में शामिल आतंकियों तक पहुंचना और उनके ठिकानों का पता लगाना था. इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ.

लश्कर कमांडर मोहम्मद लतीफ भट कौन था?

एनकाउंटर में मारा गया मोहम्मद लतीफ़ भट साउथ कश्मीर में एक्टिव लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का वॉन्टेड कमांडर था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वह कुलगाम ज़िले के ख्रेवान चादर (न्यू कॉलोनी) का रहने वाला था. उसने कॉलेज छोड़ दिया था और लोकल में बढ़ई का काम करता था. वह नवंबर 2025 में अचानक अपने घर से गायब हो गया था. उसके परिवार ने 19 नवंबर, 2025 को पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया जाता है कि घर छोड़ने के बाद वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था.

वह जुलाई में सिक्योरिटी फोर्स से भी भाग निकला

रिपोर्ट के मुताबिक, लतीफ़ भट लश्कर के अलावा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) और कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) से जुड़े नेटवर्क के साथ भी काम कर रहा था. वह साउथ कश्मीर के कई इलाकों में एक्टिव था. जुलाई 2026 में शोपियां में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान वह भागने में कामयाब रहा. उस समय उसके साथ मौजूद आतंकवादी ज़ाकिर अहमद गनी एनकाउंटर में मारा गया.

कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन अभी आतंकवादी नेटवर्क और उनके संभावित ठिकानों की जांच के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है. पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां ​​ऑपरेशन से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा कर रही हैं.