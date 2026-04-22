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New Health Center: कुचामन को मिला नया स्वास्थ्य केंद्र, राजस्व मंत्री ने किया लोकार्पण; इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा जिला अस्पताल

New Health Center: कुचामन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया. जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों की मौजूदगी में चिकित्सा केंद्र आमजन को समर्पित हुआ.

By: Preeti Rajput | Published: April 22, 2026 5:09:35 PM IST

डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन शहर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भव्य शुभारंभ किया गया.
डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन शहर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भव्य शुभारंभ किया गया.


New Health Center: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन शहर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भव्य शुभारंभ किया गया. राजस्थान सरकार के राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने इस चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण कर आमजन को समर्पित किया. इस अवसर पर निवर्तमान सभापति सुरेश सिखवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबू लाल मारवाड़ा, राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. बलबीर सिंह ढाका सहित जनप्रतिनिधि, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे.

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राजस्व मंत्री ने किया लोकार्पण

राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा केंद्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जहां प्राथमिक उपचार, आवश्यक जांचें और दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने “आरोग्यं परमं धनम्” के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और यह पहल उसी सोच को साकार करती है.

जनस्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, टीकाकरण को बढ़ावा देने और जनस्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे. शुभारंभ के बाद मंत्री ने चिकित्सा केंद्र में नियुक्त किए गए चिकित्सक डॉ. वैभव चौधरी को पदभार ग्रहण कराया और स्वयं जांच करवाकर चिकित्सा सेवाओं की औपचारिक शुरुआत भी की.

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बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

इस दौरान चिकित्सक डॉ. वैभव चौधरी ने बताया कि केंद्र पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तथा एएनएम और सीएचओ की तैनाती की जाएगी. यहां आमजन को प्राथमिक स्तर पर ही पूरा इलाज नि:शुल्क मिलेगा. कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन राधेश्याम गट्टाणी, कुंजबिहारी जोशी, मुन्ना अग्रवाल, अंकित सारडा, अय्यूब शेख सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. वहीं स्थानीय लोगों ने चिकित्सा केंद्र शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि अब सामान्य बीमारियों और आपात स्थिति में इलाज के लिए जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी.

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Tags: Ayushman Arogya MandirKuchaman health centerRajasthan health news
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