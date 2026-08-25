Kriti Sanon Rakhi Ad: राखी विज्ञापन विवाद पर कृति सेनन के सपोर्ट में आए राहुल गांधी, बोले- ‘महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं और…’

Kriti Sanon Raksha Bandhan Ad: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए किया गया रक्षाबंधन ऐड इन दिनों विवादोंं में बना हुआ है. कुछ लोगों को उनके कपड़े पसंद नहीं आए, तो कुछ को यह बात सही नहीं लगी कि उन्होंने अपने कुत्ते को राखी बांधी. ऐसे में कृति सेनन को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है. इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृति सैनन का बचाव किया है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं का पहनावा, उनका काम और कहीं आने-जाने का फैसला उनका अधिकार है. उन्होंने कृति सैनन की ‘इंस्टाग्राम’ स्टोरी अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, ‘‘महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं और कहां जाती हैं, यह उनकी पसंद है. महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें.’’ उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ‘‘स्मैश द पैट्रिआर्की’’ (पितृसत्ता को खत्म करें) हैशटैग का भी इस्तेमाल किया.

कृति सैनन ने क्या कहा?

इससे पहले खुद कृति सैनन ने विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए मंगलवार को कहा कि भले ही सालों में पारंपरिक फैशन में बदलाव आया है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से मापा जाता है.

सैनन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा एक नोट में कहा, “संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं! साथ ही, महिलाओं को यह बताना हम कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?”

उन्होंने कहा, “सालों में पारंपरिक फैशन विकसित हुआ है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है.”

कंगना रनौत ने भी साधा था निशाना

बता दें कि अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी कृति सैनन के नए विज्ञापन पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि यह विज्ञापन ‘‘जानबूझकर असहज करने वाला’’ लगता है. साथ ही उन्होंने सवाल किया कि कोई लड़की अपने भाई को बिकिनी पहनकर राखी क्यों बांधेगी? हालांकि उन्होंने सैनन का नाम नहीं लिया.

उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ‘‘महिला होने के लिए यह शानदार समय है. हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं. आज की महिला वैश्विक महिला है—कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से साड़ी और बिकिनी से सलवार-कमीज तक.’’

रनौत ने कहा, ‘‘आज हमारे पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, फिर आप अपनी बिकिनी/अंतर्वस्त्र में अपने भाई को राखी क्यों बांधोगी? आपके पास स्टाइल के सारे विकल्प कहां हैं? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर असहज करने वाला लगता है.’’ फिलहाल यह विवाद बढ़ता ही दिख रहा है.