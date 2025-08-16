Home > देश > Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश

Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश

Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश अमझार पुलिया पर आज से धीमी गति से निकलेगा वन वे ट्रैफिक, रियासतकालीन पुलिया होकर झालावाड़ से कोटा आ सकेंगे वाहन

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 16, 2025 20:51:44 IST

Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश अमझार पुलिया पर आज से धीमी गति से निकलेगा वन वे ट्रैफिक, रियासतकालीन पुलिया होकर झालावाड़ से कोटा आ सकेंगे वाहन
Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश अमझार पुलिया पर आज से धीमी गति से निकलेगा वन वे ट्रैफिक, रियासतकालीन पुलिया होकर झालावाड़ से कोटा आ सकेंगे वाहन

कोटा, राजस्थान से संवाददाता की खास रिपोर्ट

Kota Rajasthan: अमझार पुलिया पर आज से धीमी गति से निकलेगा वन वे ट्रैफिक, रियासतकालीन पुलिया होकर झालावाड़ से कोटा आ सकेंगे वाहन, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को अमझार पुलिया पर बंद ट्रैफिक और वैकल्पिक मार्गों को खोलने समेत विभिन्न विषयों को लेकर सर्किट हाऊस में बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी और आरएसआरडीसी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दरा नाल स्थित अमझार पुलिया की मौजूदा स्थिति, भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक और खानपुर व सांगोद मार्ग पर बढ़ते जाम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 

मंत्री हीरालाल का बयान 

मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अमझार पुलिया पर से ट्रैफिक बंद होने से भारी वाहन कनवास, धूलेट, सांगोद और बारां होकर गुजर रहे हैं। इस कारण से पूरे क्षेत्र में यातायात का भारी दबाव हो गया है। ऐसे में, ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। व्यवस्था को सुचारु करने के लिए वैकल्पिक मार्ग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

Jammu Disaster: सेना–एनडीआरएफ ने तेज की राहत-बचाव कार्रवाई, मृतकों की संख्या 57 तक पहुँची

मंत्री नागर ने बताया कि एसवी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एनएच 52 के अमझार पर स्थित ब्रिज की अंतिम सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट 16 अगस्त 2025 को प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार नए ब्रिज का निर्माण होने अथवा अन्य वैकल्पिक मार्ग विकसित होने तक पुराने ब्रिज पर निर्धारित गति सीमा 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक कमर्शियल वाहनों का संचालन एकतरफा लेन में किया जा सकता है। ऐसे में, रविवार से अमझार पुलिया से वन वे ट्रैफिक शुरू कराया जा रहा है। जो कोटा से झालावाड़ की ओर जाएगा। इसके अलावा वही नीचे बनी हुई रियासतकालीन पुलिया से झालावाड़ से कोटा आने वाले वाहनों को निकाला जाएगा। 

NHAI कर रही है मार्ग का निर्माण 

आरएसआरडीसी का यह रोड दरा से चेचट को जोड़ता है। जहां सीसी रोड बनाकर 10 सितंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। इन वैकल्पिक मार्गों से वाहन गुजारकर टेस्टिंग कर ली गई है। रियासतकालीन वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। टनल बनने तक अमझार पुलिया की मेंटेनेंस व रियासतकालीन वैकल्पिक मार्ग की देखरेख एनएचएआई द्वारा की जाएगी। स्टील ब्रिज से भटवाड़ा होते हुए 8 लेन एक्सप्रेस वे तक सड़क मार्ग आरएसआरडीसी द्वारा शीघ्र पूर्ण करवाकर इस मार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए 10 सितंबर तक उपलब्ध कराने को लेकर भी सहमति बनी है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी।

UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात

एक्सप्रेसवे टनल का काम फरवरी तक पूर्ण होना है। जिसे जनवरी से पहले ही पूर्ण कराकर आवागमन शुरू कराने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री नागर ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्थित यह टनल बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आवागमन शुरू होने पर राहत मिल सकेगी।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025

घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट...

August 16, 2025

रात में खाने के बाद कितनी देर टहलना होता है...

August 16, 2025
Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश
Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश
Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश
Kota Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के दिए निर्देश
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?