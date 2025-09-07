Home > देश > जन्मदिन की पार्टी में बुलाया, फिर दोस्तों ने बार-बार किया बलात्कार, पूरा मामला जान पुलिस के भी कांप गई रूह

Kolkata Woman Gangraped By Friends: महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शनिवार रात दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे मलांचा के पास एक जगह ले गए जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 7, 2025 14:46:00 IST

Kolkata: कोलकाता से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि हरिदेवपुर की एक 20 वर्षीय महिला ने अपने जन्मदिन समारोह के दौरान दो लोगों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिसके बाद स्थानीय अधिकारी उनकी तलाश कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार पीड़िता की कुछ महीने पहले चंदन मलिक से मुलाकात हुई थी। उसने खुद को दक्षिण कोलकाता की एक पूजा समिति का प्रमुख बताया और बाद में उसे द्वीप से मिलवाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर उसे समिति की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देने का वादा किया और उससे अक्सर बातचीत करने लगे।

की जा रही है आरोपियों की तलाश

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शनिवार रात दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे मलांचा के पास एक जगह ले गए, जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “दोनों आरोपी भाग गए हैं और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे अधिकारी उस जगह का दौरा कर रहे हैं जहां अपराध हुआ था।”

जन्मदिन की पार्टी में किया था आमंत्रित 

उन्होंने आगे कहा, “दोनों आरोपियों में से एक चंदन मलिक ने पीड़िता को कल एक जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया था। लेकिन युवती जाना नहीं चाहती थी। बाद में, चंदन और उसके दोस्त देबांग्शु बिस्वास ने उसे उसके घर से अगवा कर लिया और मलांचा इलाके में ले जाकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया।” यह घटना तब प्रकाश में आई जब युवती ने घर जाकर अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताया। फिर वे उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए।

पुलिस जांच जारी

घटना के बाद, पीड़िता ने हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अपने आधिकारिक बयान में, पुलिस ने विवरण की पुष्टि करते हुए कहा, “एफआईआर में नामजद आरोपी चंदन मलिक शिकायतकर्ता को मलांचा के पास एक अन्य आरोपी, द्वीप बिस्वास के घर ले गया, जहाँ दोनों ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार और मारपीट की। मामले की जांच जारी है।”

पुलिस अब फरार आरोपियों का पता लगा रही है और लोगों से अपील की है कि वे ऐसी कोई भी जानकारी साझा करें जिससे उनकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके। इस ताज़ा मामले ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस वर्ष जून माह के शुरू में 24 वर्षीय विधि छात्रा के साथ दक्षिण कलकत्ता विधि महाविद्यालय परिसर में तीन सहपाठियों और एक सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था, इस घटना के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और यौन हिंसा के मामलों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यप्रणाली की गहन जांच की गई।

